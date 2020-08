Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Unfall in der Ditzinger Straße; Leonberg: Senior übersieht offenstehende Fahrzeugtür

Ludwigsburg (ots)

Leonberg-Höfingen: Unfall in der Ditzinger Straße

Nach einem Unfall, der sich am Mittwoch gegen 10.00 Uhr in der Ditzinger Straße in Höfingen ereignete, sucht das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, noch Zeugen. Ein 19-jähriger Ford Transit-Lenker war in Richtung der Straße "Am Schlossberg" unterwegs, während ihm ein 51 Jahre alter LKW-Fahrer entgegen kam. Mutmaßlich fuhr der 19-Jährige, in dessen Fahrtrichtung sich die Fahrbahn verengt, trotzdem weiter in die Engstelle ein. Im weiteren Verlauf stießen die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge gegeneinander. Es entstand jeweils ein Sachschaden von etwa 300 Euro. Die Polizei sucht nun insbesondere eine Person, die möglicher Weise den Unfall selbst sowie eine Diskussion, die zwischen den beiden Beteiligten entstanden sein soll, mitbekommen hat. Beim Eintreffen der Polizei befand sich dieser Zeuge nicht mehr vor Ort. Da darüber hinaus auch der 19-Jährige zunächst die Unfallstelle verlassen hatte, wird dieser Zeuge gebeten sich zu melden.

Leonberg-Eltingen: Senior übersieht offenstehende Fahrzeugtür

Vermutlich da er eine offenstehende Fahrzeugtür übersah, war ein 80 Jahre alter Opel-Lenker am Mittwoch gegen 17.45 Uhr in der Neuköllner Straße in Eltingen in einen Unfall verwickelt. Am Fahrbahnrand der Neuköllner Straße stand ein 32 Jahre alter Renault-Fahrer an seinem Fahrzeug. Er war im Begriff sein Kind, das auf dem Rücksitz hinter dem Fahrersitz im Kindersitz saß, aus dem PKW zu holen. Die Fahrzeugtür stand offen und der Mann beugte sich gerade in den Innenraum hinein. Nahezu zeitgleich fuhr der Senior in Richtung der Römerstraße. Beim Vorbeifahren streifte er die offenstehende Tür des Renault. Der 32-Jährige wurde hierdurch leicht verletzt. Der entstandene Gesamtsachschaden dürfte sich auf etwa 9.000 Euro belaufen. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell