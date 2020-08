Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: 27-Jähriger von Unbekannten angegriffen; Böblingen: Mercedes aufgebrochen; Sindelfingen: Audi zerkratzt; Sindelfingen: 45-Jähriger angegriffen

Ludwigsburg (ots)

Böblingen: 27-Jähriger von Unbekannten angegriffen

Auf dem Spielplatz an der Flugfeld-Allee haben zwei Unbekannte am spätem Mittwochabend gegen 23:25 Uhr einen 27-jährigen Mann angegriffen. Sie rissen ihn zu Boden, schlugen ihm ins Gesicht und traten ihn gegen den Oberkörper. Als Zeugen die Angreifer ansprachen, ließen sie von ihrem Opfer ab und flüchteten zusammen mit zwei Frauen in einem Pkw. Die Frauen hatten sich vorher im Hintergrund gehalten und das Geschehen beobachtet. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, entgegen.

Böblingen: Mercedes aufgebrochen

In der Nacht zum Mittwoch hat ein unbekannter Täter an einem im silberweg abgestellten Mercedes die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen und aus dem Fahrzeug eine rote Bauchtasche entwendet. Es befanden sich allerdings keinerlei Wertsachen in der Tasche. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, bittet um Hinweise.

Sindelfingen: Audi zerkratzt

Etwa 1.000 Euro Sachschaden hat ein unbekannter Täter angerichtet, der am Mittwoch zwischen 14:00 und 16:00 Uhr auf dem Breuningerland-Parkplatz A1 einen roten Audi S3 zerkratzte. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, zu melden.

Sindelfingen: 45-Jähriger angegriffen

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei in Sindelfingen nach einem Vorfall am Mittwochabend an der Ecke Feldbergstraße/Leonberger Straße. Anwohner meldeten lautes Geschrei auf der Straße und Polizeibeamte trafen daraufhin einen 45-Jährigen Mann dort an. Er erklärte, von zwei unbekannten Männern von hinten angegriffen und geschlagen worden zu sein. Dabei wäre er zu Fall gekommen und habe sich eine Hand an einer zerbrochenen Flasche verletzt. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, zu melden.

