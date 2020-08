Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinenbronn: Mülltonne in Brand geraten; Böblingen: Unfall beim Abbiegen; Sindelfingen: Rotlicht missachtet, Schranke in Parkhaus beschädigt und geflüchtet

Ludwigsburg (ots)

Steinenbronn: Mülltonne in Brand geraten

Im Steinenbronner Schönbuchweg stand am Mittwochmorgen gegen 04.40 Uhr eine Mülltonne in Brand. Ein Zeuge verständigte die Rettungskräfte. Die Freiwillige Feuerwehr Steinenbronn kam mit fünf Einsatzkräften und einem Fahrzeug vor Ort und löschte den Brand, welcher bereits auf einen Sichtschutz übergegriffen hatte. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursachen dauern noch an. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, entgegen.

Böblingen: Unfall beim Abbiegen

Leicht verletzt wurde ein 64-Jähriger bei einem Unfall am Dienstag gegen 13.15 Uhr in Böblingen. Ein 30-jähriger Daimler-Fahrer übersah vermutlich beim Abbiegen von der Hans-Klemm-Straße in die Dornierstraße den entgegenkommenden VW-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 64-Jährige wurde verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Sindelfingen: Rotlicht missachtet

Knapp 40.000 Euro Sachschaden sowie zwei Verletzte sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstag gegen 14.10 Uhr auf der Landesstraße 1183 im Bereich Sindelfingen auf Höhe der Auffahrt zur Bundesstraße 464. Eine 59-jährige Skoda-Fahrerin fuhr auf der L 1183 von Sindelfingen kommend in Richtung Darmsheim. An der Kreuzung der L 1183 und der Kreisstraße 1066 fuhr die 59-Jährige vermutlich bei "rot" in die Kreuzung ein. Sie kollidierte dort mit einer 85-jährigen Audi-Fahrerin, welche von der K 1066 kommend in Richtung der Bundesstraße 464 unterwegs war und nach derzeitigen Ermittlungen bei "grün" gefahren war. Durch den Zusammenstoß wurden beide Verkehrsteilnehmerinnen verletzt und mussten mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit mussten abgeschleppt werden.

Sindelfingen: Schranke in Parkhaus beschädigt und geflüchtet

Am Dienstag zwischen 16.00 Uhr und 17.40 Uhr hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker vermutlich beim Ausfahren die Ausfahrtsschranke des Parkhauses eines Einkaufszentrums in der Sindelfinger Mercedesstraße beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell