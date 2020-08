Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: 35-Jähriger pöbelt und landet im Gewahrsam; Markgröningen: Pärchen in psychischem Ausnahmezustand

Ludwigsburg (ots)

Ludwigsburg: 35-Jähriger pöbelt und landet in Gewahrsam

Für einen uneinsichtigen 35 Jahre alten Mann endete der Dienstagabend in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Ludwigsburg. Der 35-Jährige pöbelte gegen 22.00 Uhr die Gäste sowie die Angestellten eines Restaurants in der Seestraße an. Vermutlich um ihn zur Räson zu bringen, soll ein 69 Jahre alter Gast versucht haben ihm eine Ohrfeige zu geben, was jedoch misslang. Im Zuge dessen wurde die Polizei alarmiert. Aufgrund seines vorausgegangenen rüpelhaften Verhaltens und da der 35-Jährige mutmaßlich alkoholisiert war, erteilten ihm die Polizeibeamten einen Platzverweis für den Innenstadtbereich. Noch während die Polizisten die Anzeige wegen versuchter Körperverletzung gegen den 69-Jährigen aufnahmen, bemerkten sie den 35-Jährigen im Nahbereich. Dieser gab vor, abgeholt zu werden, so dass die Polizisten ihm das Warten zugestanden. Allerdings gaben sie ihm ebenfalls zu verstehen, dass ein Nichtbefolgen des Platzverweises mit der Gewahrsamnahme enden könne. Schließlich entdeckten die Beamten, als sie die Tatörtlichkeit mit dem Streifenwagen ein weiteres Mal überprüften, den 35 Jahre alten Mann erneut. Wieder provozierte er Passanten und Gäste des Restaurants, so dass er letztlich in Gewahrsam genommen wurde. Bei seiner Durchsuchung fanden die Polizisten eine kleinere Menge Betäubungsmittel auf. Der 35-Jährige musste bis Mittwochmorgen in der Gewahrsamseinrichtung bleiben. Mit einer Anzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz muss er darüber hinaus rechnen.

Markgröningen-Unterriexingen: Pärchen in psychischem Ausnahmezustand

Am Dienstagabend herrschte Unruhe in Unterriexingen, nachdem ein 29 Jahre alter, verletzter Mann gegen 22.00 Uhr vor einem der Wohnhäuser im östlichen Teil von Nachbarn entdeckt worden war. Die hinzugerufene Polizei konnte ermitteln, dass es zwischen dem 29-Jährigen und seiner 41 Jahre alten Partnerin zunächst zu einem Streit gekommen war. Beide Personen befanden sich vermutlich unter dem Eindruck einer psychischen Ausnahmesituation und gaben gemäß den derzeitigen Ermittlungen dem jeweils anderen zu verstehen, sich etwas antuen zu wollen. Gleichzeitig wollten sie sich wohl gegenseitig jedoch davon abhalten. Beide Personen hielten vermutlich jeweils ein Küchenmesser in der Hand und erlitten Verletzungen bei dem Versuch sich das Messer gegenseitig abzunehmen. Im Anschluss trat der 29-Jährige vor das Wohnhaus. Während der polizeilichen Sachverhaltsklärung stellten die Beamten des Polizeireviers Vaihingen in der Wohnung des Paares Betäubungsmittelgeruch fest. Die Durchsuchung förderte schließlich auch ein kleinere Menge Drogen zutage. Die 41 Jahre alte Frau und der 29 Jahre alte Mann wurden durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

