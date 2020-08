Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Scheibe an Sportheim eingeworfen

Ludwigsburg (ots)

Mit einem größeren Stein hat ein unbekannter Täter am Dienstagmorgen gegen 06:00 Uhr eine Scheibe am Sportheim des TV Neckarweihingen in der Carl-Diem-Straße eingeworfen und dabei etwa 500 Euro Sachschaden anagerichtet. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 007141 18-5353, entgegen.

