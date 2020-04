Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen-Frankenhofen, Brand in landwirtschaftlichem Anwesen verursacht am Montagabend einen hohen Sachschaden.

Ulm (ots)

Am Montagabend wurde der Feuerwehr gegen 19.30 Uhr der Brand einer landwirtschaftlichen Lagerhalle in Frankenhofen gemeldet. Das Gebäude, rund 550 Quadratmeter groß, stand zu diesem Zeitpunkt bereits nahezu in Vollbrand. In der Lagerhalle befanden sich zu diesem Zeitpunkt zum Glück nur landwirtschaftliche Geräte und eingelagerte Ernteerzeugnisse.

Die Feuerwehr Ehingen und das örtliche THW waren mit einem Großaufgebot von über 100 Einsatzkräften und Material zur Brandbekämpfung angerückt.

Trotz aller Bemühungen brannte die Lagerhalle samt Inventar aus. Der Schaden wird auf rund 350.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

