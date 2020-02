Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Gewerbsmäßiger Diebstahl: 52-Jähriger festgenommen

Bergisch Gladbach (ots)

Am Samstag (22.02.) nahmen Beamte einen Ladendieb fest. Der 52-jährige Belgier wollte gegen 16:00 Uhr einen Supermarkt auf der Kölner Straße in Bensberg verlassen, ohne die zuvor in seinen Rucksack gepackten Waren zu bezahlen. Als er von einem Zeugen angesprochen wurde, ergriff er die Flucht. Die Zeugen nahmen die Verfolgung auf und konnten den Dieb auf Höhe der Jet-Tankstelle stellen. Der Mann hatte Waren im Wert von über 200 Euro erbeutet. Er hatte zwar keine Ausweispapiere bei sich, dafür aber einen Fahrzeugschlüssel.

In seinem Wagen fanden die Beamten schließlich Waren der umliegenden Geschäfte. Dem 52-Jährigen wird nun gewerbsmäßiger Diebstahl vorgeworfen. Da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, erließ ein Richter einen Untersuchungshaftbefehl. (ma)

