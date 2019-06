Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte-Berge - Klappe die Fünfte

Anröchte (ots)

Am Dienstag, um 15:20 Uhr, bemerkte eine Streifenbesatzung einen Renault Clio. Am Steuer saß ein 38-jähriger Mann aus Rüthen der den Beamten bekannt war. Bekannt war vor allem, dass der Fahrer seit über einem Jahr nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Beamten stoppten das Fahrzeug an der Berger Landstraße. Zu Beginn suchte der "Ertappte" noch nach Ausreden, gab es jedoch bald auf. Die Polizisten stellten den Fahrzeugschlüssel sicher und schrieben eine entsprechende Anzeige - die Fünfte in diesem Jahr. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell