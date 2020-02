Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Mehrere Spinde in Saunalandschaft aufgebrochen

Bergisch Gladbach (ots)

In einer Saunalandschaft haben sich Diebe über mehrere Spinde hergemacht und neben Bargeld auch eine Rolex gestohlen.

Die aufgebrochenen Spinde stehen in einer Sammelumkleidekabine der Saunalandschaft an der Saaler Mühle. Diebe hatten mehrere Türen aufgebrochen und die Kleidung und Taschen der Besucher hauptsächlich nach Bargeld durchwühlt. In einem der Spinde fanden sie in der Kleidung auch eine Rolex-Armbanduhr sowie den Fahrzeugschlüssel zu einem Daimler. Da der Wagen dazu jedoch nicht auf dem dortigen Parkplatz stand, konnten die Diebe den Daimler weder öffnen und durchsuchen noch stehlen.

Die Tatzeit liegt Sonntag (23.02.)zwischen 18:30 Uhr und 20:30 Uhr. Zeugen, die in dieser Zeit etwas beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02202 205-0. (gb)

