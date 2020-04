Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schemmerhofen - Beim Baggersee Müll entsorgt

Eine 31-Jährige soll in den vergangenen Tagen bei Schemmerhofen mehrere Müllsäcke widerrechtlich entsorgt haben.

Am Sonntagmorgen fielen einer Polizeistreife auf einem Parkplatz bei einem Baggersee in Alberweiler mehrere Müllsäcke auf. Ermittlungen der Beamten führten zu einer 31-jährigen Frau, die für die Müllentsorgung verantwortlich sein soll. Bereits am Ostermontag hatte die Polizei in unmittelbarer Nähe eine Müllablagerung festgestellt und die 31-Jährige als mutmaßliche Entsorgerin ermittelt. Sie muss jetzt mit zwei Anzeigen rechnen und die Kosten für die Entsorgung tragen, sofern sie den Müll nicht ordnungsgemäß selbst entsorgt.

