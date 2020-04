Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Senior stürzt bei Radtour

Schwere Verletzungen erlitt am Sonntag ein 77-Jähriger bei einem Unfall bei Heidenheim.

Ulm (ots)

Der Mann war gegen 14.30 Uhr zusammen mit seiner Ehefrau auf einem geschotterten Feldweg zwischen Nietheim und Großkuchen unterwegs. In einem Gefälle im Wald rutschte das Vorderrad weg und der Senior stürzte. Seine Begleiterin setzte den Notruf ab. Der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Die Polizei (Tel. 07321/97520) hat die Ermittlungen aufgenommen. Am Fahrrad entstand kein Schaden.

Hinweis der Polizei: Als eine der wichtigsten Grundregeln mahnt die Straßenverkehrsordnung zu ständiger Vorsicht. Fahrer und Fußgänger müssen jederzeit aufmerksam sein und Ablenkungen jeglicher Art vermeiden. Jede Unaufmerksamkeit kann schwerwiegende Folgen haben. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de

+++0684981

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell