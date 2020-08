Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unfall auf dem Radweg

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 10.00 Uhr stießen auf dem Radweg in der S-Bahnunterführung in der Danziger Straße in Böblingen zwei Fahrradfahrerinnen zusammen. Eine 63-Jährige fuhr mit ihrem Fahrrad vermutlich auf dem für den Gegenverkehr vorgesehenen Fahrstreifen. Eine 74-jährige Pedelec-Fahrerin, welche der 63-Jährigen entgegenkam, konnte nicht mehr ausweichen. Beim Zusammenstoß wurde die 63-Jährige leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.

