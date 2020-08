Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Leonberg: Unfall mit 20.000 Euro Sachschaden im Engelbergtunnel

Ludwigsburg (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstag gegen 07.50 Uhr im Engelbergtunnel in Fahrtrichtung Heilbronn ereignete. Ein 52-jähriger VW-Lenker, der zwei fünf und sieben Jahre alte Kinder sowie eine 50 Jahre alte Frau an Bord hatte, befuhr den rechten der vier vorhandenen Fahrstreifen. Links neben ihm war ein 62-jähriger Sattelzuglenker unterwegs, der schließlich auf den rechten Fahrstreifen wechseln wollte. Mutmaßlich übersah er den VW hierbei und stieß mit dem PKW zusammen. Der VW drehte sich durch den Aufprall vor den Sattelzug und schleuderte dann nach links bis er an der Tunnelwand zum Stillstand kam. Ein 32 Jahre alter Smart-Fahrer, der die linke Spur nutzte, konnte dem VW vermutlich nicht mehr ausweichen und prallte dagegen. Der Mann im Smart sowie die Beifahrerin im VW erlitten leichte Verletzungen. Zur Unfallaufnahme konnten die Beteiligten mit der hinzugerufenen Polizei zum Autobahnparkplatz "Gerlinger Höhe" verlegen. Im Anschluss mussten der VW und der Smart abgeschleppt werden.

