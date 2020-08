Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: Unbekannter zerkratzt Skoda, 26-Jähriger Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt; Böblingen: Unfallflucht in der Goethestraße

Ludwigsburg (ots)

Waldenbuch: Unbekannter zerkratzt Skoda

Zwischen Samstag 12.00 Uhr und Sonntag 09.00 Uhr wurde ein Skoda beschädigt, der in der Walddorfer Straße in Waldenbuch stand. Der noch unbekannte Täter zerkratzte die linke Seite des Fahrzeugs von der Fahrertür ausgehend bis zum hinteren Kotflügel. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Waldenbuch, Tel. 07157/52699-0, sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

Waldenbuch: 26-jähriger Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Vermutlich weil er die Kontrolle über sein Motorrad verlor, war ein 26 Jahre alter Motorradlenker am Montag gegen 16.20 Uhr auf der Landesstraße 11185 zwischen Waldenbuch und Schönaich in einen Unfall verwickelt. Der Honda-Fahrer, der in Richtung Schönaich unterwegs war, überholte im Bereich der Straße "Obere Sägmühle" einen vorausfahrenden Verkehrsteilnehmer. Beim Wiedereinscheren stürzte er schließlich alleinbeteiligt und erlitt schwere Verletzungen. Die L 1185 musste während der Unfallaufnahme bis kurz vor 18.00 Uhr gesperrt werden. Der 26-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 1.000 Euro.

Böblingen-Dagersheim: Unfallflucht in der Goethestraße

Nach einer Unfallflucht, die sich am Montag gegen 16.35 Uhr in der Goethestraße, Ecke Schumannstraße in Dagersheim ereignete, sucht das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, weitere Zeugen. Ein bereits bekannter Zeuge hatte beobachtet, dass ein weißer Transporter beim Rückwärtsrangieren gegen einen geparkten BMW gestoßen war. Der Fahrer des Transporters machte sich anschließend, ohne sich um den Unfall zu kümmern, davon. Am BMW entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

