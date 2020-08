Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Pleidelsheim: Randalierer im Flüchtlingsunterkunft; Markgröningen: Handtasche gestohlen; Kornwestheim: Unfallflucht - Zeugen gesucht; Möglingen: Inlineskater verletzt sich schwer

Ludwigsburg (ots)

Pleidelsheim: Randalierer im Flüchtlingsunterkunft

Ein 31-jähriger Nigerianer hat am Montagabend in der Flüchtlingsunterkunft in der Marbacher Straße randaliert, Mitbewohner beleidigt und die Polizei auf den Plan gerufen. Als vier Streifenbesatzungen vor Ort eintrafen, hatte sich der 31-Jährige zunächst in sein Zimmer zurückgezogen und die Polizisten wurden von 15 Mitbewohnern erwartet. Während der Klärung des Vorfalls kam der Randalierer aber aus seinem Zimmer. Er wurde in Gewahrsam genommen, um weitere Störungen durch ihn zu verhindern. Ein deutlich angetrunkener 25-jähriger Gambier, der die polizeilichen Einsatzmaßnahmen fortwährend zu stören versuchte, musste die Nacht ebenfalls in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen verbringen.

Markgröningen: Handtasche gestohlen

Ein Autoknacker hat am Montagnachmittag gegen 15:20 Uhr an einem am Fischerteich in der Tammer Straße abgestellten Mini eine Seitenscheibe eingeschlagen und aus einer auf der Rücksitzbank abgelegten Handtasche einen Geldbeutel gestohlen. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Markgröningen, Tel. 07145 9327-0, entgegen.

Kornwestheim: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Noch Zeugen sucht das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0, zu einer Verkehrsunfallflucht am Montagnachmittag gegen 15:15 Uhr auf der Aldinger Straße. Der unbekannte Fahrer eines dunklen Mercedes mit Anhänger befuhr die Linksabbiegespur in Richtung der B 27 hinter einem Rettungswagen. Als der Vorausfahrende anhielt wollte der Mercedesfahrer rechts vorbeifahren und wechselte auf die rechte Spur. Dort fuhr eine 35-Jährige mit ihrem VW Golf, die nach rechts ausweichen musste und gegen den Bordstein fuhr. Das rechte Vorderrad wurde dadurch beschädigt. Dessen ungeachtet setzte der Mercedes-Fahrer seine Fahrt fort. Auf der Plane seines Anhängers war das Emblem eines Baumarktes angebracht. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Kornwestheim zu melden.

Möglingen: Inlineskater verletzt sich schwer

Mit lebensgefährlichen Verletzungen musste am Montagabend ein 47-Jähriger Inlineskater nach einem Unfall auf einem landwirtschaftlichen Weg südlich von Möglingen in ein Krankenhaus gebracht werden. Den polizeilichen Ermittlungen zufolge war er gegen 20:15 Uhr auf einem abschüssigen Teilstück unterwegs, nahm dort vermutlich zu viel Geschwindigkeit auf und stürzte rückwärts mit dem Kopf auf den Asphalt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell