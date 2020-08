Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Jettingen: Baseballschläger und Drogen; Sindelfingen: Polizisten beleidigt und Widerstand geleistet, Handgreiflichkeiten nach Unfall; Leonberg: PKW beschädigt und geflüchtet

Ludwigsburg (ots)

Jettingen-Unterjettingen: Baseballschläger und Drogen

Ein Zeuge beobachtete am Montag gegen 15.15 Uhr einen Mann, der mit einem Baseballschläger bewaffnet im Bereich der Unterjettinger Bussardstraße zu Fuß unterwegs war und die Allgemeinheit verbal bedrohte. Die daraufhin vom Zeugen verständigte Polizei konnte den offensichtlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stehenden 44-jährigen Tatverdächtigen in einem Lokal in Unterjettingen vorläufig festnehmen. Der Mann wies von sich aus auf Drogen in seiner Wohnung hin. Bei einer daraufhin durchgeführten Wohnungsdurchsuchung konnte tatsächlich eine größere Menge Marihuana sowie ein Schlagstock und ein verbotenes Messer aufgefunden werden. Der 44-Jährige wurde in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Die Drogen sowie die gefährlichen Gegenstände wurden beschlagnahmt. Der Mann muss sich wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz verantworten.

Sindelfingen: Polizisten beleidigt und Widerstand geleistet

Am Montag gegen 12.50 Uhr wurde die Polizei zu einer alkoholisierten Person im Bereich einer öffentlichen Treppe in der Straße "Am Feger" in Sindelfingen gerufen. Als die Beamten die Personalien des 42-Jährigen feststellen wollten, beleidigte er sie auf unflätige Art und Weise. Gegen die anschließend notwendige Ingewahrsamnahme sperrte er sich vehement. Er wurde schließlich in die Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Sindelfingen gebracht, wo weiterhin verschiedenste Beleidigungen von sich gab. Der Mann muss mit einer Anzeige wegen Beleidigung sowie Wiederstand gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.

BAB 81/Sindelfingen: Handgreiflichkeiten nach Unfall

Auf der Bundesautobahn 81, kurz vor der Anschlussstelle Böblingen-Ost, kam es am Montag gegen 16.10 Uhr zunächst zu gegenseitigen Provokationen und beleidigungsfähigen Gesten zwischen einem 54-jährigen Motorradfahrer und einem 56-jährigen Skoda-Lenker. An der Anschlussstelle Böblingen-Ost fuhren beide von der Autobahn ab. Hierbei wechselte der Skoda-Fahrer vermutlich direkt vor dem Motorradfahrer die Spur und bremste ab, sodass der Motorradfahrer auf den Skoda auffuhr. Er zog sich dadurch leichte Verletzungen zu. Anschließend entwickelte sich ein Streit, in dessen Verlauf der 54-Jährige den 56-Jährigen geschlagen haben soll. Außerdem habe der 54-Jährige noch den linken Außenspiegel des Skoda beschädigt. Bei dem Vorfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Gegen beide Verkehrsteilnehmer wird ermittelt.

Leonberg: Pkw beschädigt und geflüchtet

Vermutlich beim Ausparken hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Montag zwischen 06.30 Uhr und 18.00 Uhr einen Mercedes in Leonberg im "Lohlenbachtäle" beschädigt und sich anschließend davon gemacht. Der PKW stand auf einem Schotterparkplatz. Die Beschädigungen befinden sich auf der Beifahrerseite. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, in Verbindung zu setzen.

