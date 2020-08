Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Katze beißt Spaziergängerin ins Bein

Ludwigsburg (ots)

Am Montagabend gegen 17.15 Uhr ging eine 53-Jährige mit ihrem Hund in der Hohenzollernstraße in Asperg spazieren. Im Bereich zwischen der Grafenbühlstraße und der Teckstraße wurde die 53-Jährige von einer Katze von hinten angegriffen und mehrmals ins Bein gebissen, bevor die Katze wieder von ihr abließ. Warum das Tier so angriffslustig auf die Spaziergängerin reagierte, ist bislang unklar. Die Frau musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Bei der Katze soll es sich um eine großrahmige, gepflegte und wohlgenährte Rassekatze oder einen Rassekatzenmix mit langem Fell, hellgrau und weiß, und großem Kopf gehandelt haben. Hinweise zum Halter der Katze nimmt die Polizeihundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 07141 18-9, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell