POL-LB: Böblingen: Alkohlisiert gegen Verkehrsinsel gefahren; Böblingen: Geschädigter nach Unfall gesucht; Weil im Schönbuch: Kreisverkehr übersehen

Böblingen: Alkoholisiert gegen Verkehrsinsel gefahren

Ein 26-jähriger Fiat-Fahrer kollidierte am frühen Mittwochmorgen gegen 03.30 Uhr mit einer Verkehrsinsel auf der Stuttgarter Straße in Böblingen in Höhe des Freibads. Der entstandene Sachschaden an der Verkehrsinsel beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Nach der Kollision entfernte sich der 26-Jährige unerlaubt von der Unfallstelle. Dort blieb jedoch ein Kennzeichen des Fiat zurück, sodass die Polizei den Fahrer noch in der Nacht ermitteln und antreffen konnte. Ein Alkoholtest ergab knapp 1,8 Promille. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, in Verbindung zu setzen. Der am Fahrzeug entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden.

Böblingen: Geschädigter gesucht

Am Dienstagmorgen gegen 05.55 Uhr streifte ein 84-Jähriger Renault-Fahrer ein in der Liesel-Bach-Straße in Böblingen geparktes Fahrzeug. Er touchierte wohl mit seinem rechten Außenspiegel den linken Außenspiegel des geparkten Fahrzeugs. Der Senior konnte, als er sich im Nachhinein mit der Polizei in Verbindung setzte, jedoch die genaue Unfallstelle oder das Fahrzeug nicht benennen. Daher werden Zeugen und der Geschädigte gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, in Verbindung zu setzen.

Weil im Schönbuch: Kreisverkehr übersehen

Am Dienstagabend kurz nach 22.00 Uhr fuhr ein 22-jähriger Audi-Fahrer auf der Bundesstraße 464 von Weil im Schönbuch kommend in Richtung Reutlingen. Er übersah nun offenbar sowohl die Hinweisschilder auf den Kreisverkehr "Kälberstelle" als auch den Kreisverkehr selbst und fuhr mutmaßlich mit unverminderter Geschwindigkeit auf den Kreisverkehr auf. Der 22-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

