POL-LB: Leonberg: kleiner Unfall große Wirkung, Unbekannter wütet in Baustellenbereich

Leonberg: kleiner Unfall große Wirkung

Am Dienstag kam es kurz vor 16.00 Uhr in Leonberg in der Stuttgarter Straße im Bereich des Kreisverkehrs mit der Forchenrainstraße und dem August-Lämmle-Weg zu einem Auffahrunfall. Ein 47 Jahre alter Volvo-Lenker befand sich hinter einem 54-jährigen Mercedes-Fahrer im Kreisverkehr. Aufgrund stockenden Verkehrs verzichtete der Mercedes-Fahrer auf seine Vorfahrt und gewährte einem weiteren Verkehrsteilnehmer die Einfahrt in den Kreisverkehr. Hierzu bremste er ab. Der nachfolgende 47-Jährige übersah dies vermutlich und fuhr auf. Der Sachschaden blieb mit geschätzten einigen hundert Euro gering. Der 54-Jährige informierte im weiteren Verlauf die Polizei, was der 47-Jährige jedoch ablehnte. Die Beamten des Polizeireviers Leonberg stellten schließlich fest, dass der Volvo-Fahrer vermutlich unter Alkoholeinfluss gefahren sein könnte. Dies hatte der Mercedes-Fahrer ebenfalls bereits vermutet. Ein Atemalkoholtest erbrachte letztlich ein Ergebnis von etwa 2,6 Promille. Der 47-Jährige musste sich hierauf einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Leonberg-Warmbronn: Unbekannter wütet in Baustellenbereich

Vermutlich in der Nacht zum Mittwoch wütete ein noch unbekannter Täter im Baustellenbereich rund um die Büsnauer Straße in Warmbronn. Eine Baustellenabsperrung warf der Unbekannte mitten auf die Fahrbahn. Ein mobiles Toilettenhäuschen wurde im Ginsterweg umgeworfen. Im Verlauf der Büsnauer Straße in Richtung Christian-Wagner-Straße hob der Täter vier Schachtdeckel aus und verschob eine Fußgängerbrücke, die über die Baustelle hinweg führte. Außerdem schlug er mutmaßlich mit einer Warnbake eine Scheibe der Bushaltestelle in der Büsnauer Straße ein. Auch in zwei privaten Hofeinfahrten trieb der Täter sein Unwesen und hob dort jeweils ein Abflussgitter aus. Bislang beläuft sich der entstandene Sachschaden auf etwa 500 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07152/605-0 mit dem Polizeirevier Leonberg in Verbindung zu setzen.

