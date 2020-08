Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Rotlicht missachtet, Demonstration gegen AfD-Infostand, Unbekannter bedroht Anwohner

Ludwigsburg (ots)

Bietigheim-Bissingen: Rotlicht missachtet

Bei einem Unfall am Mittwoch gegen 16.45 Uhr auf der Bundesstraße 27 in Bietigheim wurde eine 70-jährige Fiat-Fahrerin leicht verletzt. Die 70-Jährige fuhr in Richtung Besigheim vermutlich bei Rot in den Einmündungsbereich der B 27 und der Landesstraße 1125 ein. Sie kollidierte dort mit einem 44-jähriger Mercedes-Fahrer, der von der Auwiesenbrücke (L 1125) kommend nach links auf die B 27 abbiegen wollte. Die Fiat-Fahrerin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

Bietigheim-Bissingen: Demonstration gegen AfD-Infostand

Am Mittwoch zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr hatte die Partei AfD im Rahmen ihrer Sommertour einen behördlich genehmigten Infostand in der Bietigheimer Innenstadt in der Nähe des Kronenplatzes aufgebaut. Ein zeitgleich stattfindender und ebenfalls behördlich genehmigter Aufzug vom Bietigheimer Bahnhof in die Bietigheimer Innenstadt und eine anschließende Versammlung der "Linksjugend solid Ludwigsburg" in unmittelbarer Nähe des Infostandes sorgte für einen Polizeieinsatz. Ein Polizist wurde von einem Teilnehmer der Versammlung der Linksjugend verbal bedroht. Ein weiterer Polizist wurde im Rahmen von Zugangskontrollen von einem 19 Jahre alten Tatverdächtigen, der ebenfalls Teilnehmer der Versammlung war, geschlagen und leicht verletzt. Der 19-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Darüber hinaus bilanzierte die Polizei im Zusammenhang mit den dann insgesamt friedlich verlaufenden Veranstaltungen zwei Verstöße gegen das Versammlungsgesetz sowie zwei Anzeigen wegen Beleidigung. Das gesamte Personenaufkommen für beide Veranstaltungen lag bei deutlich weniger als 100 Personen.

Bietigheim-Bissingen-Metterzimmern: Unbekannter bedroht Anwohner

Eine bislang unbekannte männliche Person warf am Mittwochabend gegen 21.35 Uhr zunächst Zeitungen, welche vor einer Wohnung in der Kleinsachsenheimer Straße in Metterzimmern zum Austragen bereitgelegt waren, in ein Gebüsch. Die Person wurde dabei von einem 42-jährigen Anwohner beobachtet und angesprochen. Der Unbekannte entfernte sich daraufhin zu Fuß in Richtung Bietigheim. Der Anwohner verfolgte ihn auf seinem Fahrrad und sprach ihn in der Bietigheimer Straße erneut auf den Vorfall an. Daraufhin zückte der Unbekannte ein Messer und bedrohte den Mann zudem verbal. Der Anwohner rief nun um Hilfe, sodass weitere Zeugen auf die Situation aufmerksam wurden und die Polizei verständigten. Der Unbekannte konnte unerkannt flüchten. Es soll sich um einen 50 bis 55 Jahre alten Mann mit kurzen grauen Haaren handeln. Er ist etwa 175 bis 180 cm groß und trug braune Schuhe, eine lange hellgraue Hose sowie einen grauen Pullover mit etwa handgroßem Wappen oder Emblem darauf. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, entgegen.

