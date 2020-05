Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Reisender will Rucksack mit Diebesgut abholen - Bundespolizei ermittelt

Am Donnerstag fand ein Triebfahrzeugführer in einem liegengebliebenen Rucksack verdächtige Gegenstände und rief die Bundespolizei hinzu. Gleichzeitig meldete sich der Eigentümer des Rucksackes bei der Deutschen Bahn AG, um diesen wieder abzuholen. Nun ermittelt die Bundespolizei gegen ihn.

In der S-Bahn (S11) wurde ein Triebfahrzeugführer am Vormittag des 07.05.2020 auf einen Rucksack aufmerksam, der offenbar von einem Reisenden im Zug vergessen wurde. Um den Eigentümer zu ermitteln, öffnete er den Rucksack - und wurde misstrauisch, als er Schmuck, Uhren und augenscheinliches Einbruchswerkzeug fand. Zwischenzeitlich hatte sich besagter Reisender am Kölner Hauptbahnhof eingefunden, um seinen Rucksack bei Einfahrt der S11 am Zug abzuholen.

Die Bundespolizei wurde hinzugerufen und überprüfte den Sachverhalt. Das hochwertige Fahrrad, das der 35-jährige Tatverdächtige mitführte, wurde ebenfalls untersucht. Hierbei stellten die Beamten fest, dass die Rahmennummer des Fahrrads unkenntlich gemacht worden war. Der Kölner versuchte sich herauszureden, konnte jedoch keine seiner Angaben beweisen. Auch einen Eigentumsnachweis über das Fahrrad, die Uhren und den Schmuck konnte er zu diesem Zeitpunkt nicht vorweisen, sodass alle Gegenstände als Beweismittel durch die Einsatzkräfte sichergestellt wurden. Die Bundespolizeiinspektion Köln ermittelt nun gegen den polizeibekannten deutschen Staatsangehörigen aufgrund des besonders schweren Falls des Diebstahls.

