Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hemmingen: zwei Unfallfluchten zum Nachteil der Gemeinde; Korntal-Müchingen: PKW-Heckscheibe eingeschlagen; Markgröningen: Flächenbrand; Asperg: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Hemmingen: zwei Unfallfluchten zum Nachteil der Gemeinde

Das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156/4352-0, sucht Zeugen, die Hinweise zu zwei Unfallfluchten im Kreuzungsbereich der Allmendstraße und der Straße "In der Hälde" in Hemmingen geben können. Vergangenen Freitag zwischen 14.30 Uhr und 17.30 Uhr wurde vermutlich beim Rangieren durch einen noch unbekannten Fahrzeuglenker ein Lichtmast in der Straße "In der Hälde" beschädigt. Der Lichtmast ist defekt und es dürfte ein Sachschaden von rund 3.000 Euro entstanden sein. Im selben Zeitraum wurde auch ein Baum, der in der Nähe des Lichtmasts in der Allmendstraße steht, derart beschädigt, dass er umknickte. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang zwischen den beiden Unfallfluchten.

Korntal-Münchingen: PKW-Heckscheibe eingeschlagen

Vermutlich in der Nacht zum Mittwoch wurde ein PKW, der in einer Hofeinfahrt im Amselweg in Münchingen stand, beschädigt. Ein noch unbekannter Täter zertrümmerte mutmaßlich mit einem Stein die Heckscheibe des Mitsubishi. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Korntal-Müchingen, Tel. 0711/839902-0, in Verbindung zu setzen.

Markgröningen: Flächenbrand

Die Freiwillige Feuerwehr Markgröningen rückte am Mittwoch gegen 16.20 Uhr zu einem Flächenbrand westlich des Lembergwegs in Markgröningen aus. Aus noch ungeklärter Ursache war ein Komposthaufen auf einem Gartengrundstück in Brand geraten. Aufgrund starker Windböen kam es vermutlich zu Funkenflug und auf einem angrenzenden Wiesengrundstück entstand hierauf ein etwa 100 Quadratmeter großer Flächenbrand. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer schnell löschen. Der Sachschaden blieb gering.

Asperg: Unfallflucht

Ein Sachschaden von rund 1.500 Euro entstand am Mittwoch kurz nach 14.00 Uhr in Mörikestraße in Asperg. Mutmaßlich hat eine noch unbekannte LKW-Lenkerin beim Rückwärtsrangieren einen am Straßenrand stehenden Audi touchiert und sich anschließend aus dem Staub gemacht. Der LKW soll weiß gewesen sein. Im Führerhaus habe ein Namensschild gelegen. Die Lenkerin wurde als etwa 165-170 cm groß und schlank beschrieben. Sie habe sehr lange blonde und gelockte Haare und eine auffallend große Nase gehabt. Hinweise nimm das Polizeirevier Kornwestheim, tel. 07154/1313-0, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell