Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: E-Klasse beschädigt und geflüchtet; Ludwigsburg: Nach Auffahrunfall geflüchtet; Kornwestheim: Unbekannter beschädigt Audi;Kirchheim am Neckar: Unbekannter schlägt Pkw-Scheibe ein

Ludwigsburg (ots)

Ludwigsburg: E-Klasse beschädigt und geflüchtet

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat am Mittwoch kurz nach 16.00 Uhr vermutlich beim Ausparken am Ludwigsburger Karlsplatz eine geparkte Mercedes E-Klasse am Heck beschädigt. Anschließende flüchtete der Unbekannte. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, entgegen.

Ludwigsburg: Nach Auffahrunfall geflüchtet

Am Donnerstagmorgen gegen 08.05 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker auf den Chrysler einer 49-Jährigen auf. Der Chrysler stand auf der Marbacher Straße in Ludwigsburg an einer roten Ampel kurz vor der Neckarbrücke in Fahrtrichtung Stuttgarter Straße, als es zu dem Unfall kam. Der Unbekannte fuhr unmittelbar nach dem Zusammenstoß in unbekannte Richtung davon. Der Schaden am Chrysler beläuft sich auf etwa 4.500 Euro. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen silberfarbenen Kombi oder Kleintransporter, möglicherweise mit Ulmer Kennzeichen (UL), gehandelt haben. Beim Fahrer wurde als südländisch aussehender Mann mit schwarzen Haaren und schmaler Statur beschrieben. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, in Verbindung zu setzen.

Kornwestheim: Unbekannter beschädigt Audi

Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstagvormittag zwischen 10.30 Uhr und 11.15 Uhr einen im Bereich Lammstraße/Amselweg abgestellten Audi A1 zerkratzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0, in Verbindung zu setzen.

Kirchheim am Neckar: Unbekannter schlägt Pkw-Scheibe ein

Zwischen Mittwoch 18.15 Uhr und Donnerstag 07.50 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter die Scheibe der Beifahrertür eines Fiat Punto eingeschlagen. Das Fahrzeug war über Nacht auf einem Parkplatz im Bereich Lerchenweg/Drosselweg abgestellt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell