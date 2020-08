Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden

1. Handy und Bargeld geraubt, Wiesbaden, Paulinenstraße "Warmer Damm", 19.08.2020, gg. 19.30 Uhr

(kk)Am Mittwochabend wurden einem 23-Jährigen in der Paulinenstraße, Bereich "Warmer Damm", sein Mobiltelefon und mehrere Hundert Euro geraubt. Der 23-Jährige sei, gegen 19.30 Uhr, von zwei ihm unbekannten jungen Männern unvermittelt körperlich angegriffen worden. Dies hätten die beiden Täter dazu genutzt, um dem 23-Jährigen sein Mobiltelefon und Bargeld zu rauben. Die beiden 22-jährigen Täter konnten durch die Polizei noch am Tatort festgenommen werden. Gegen sie wurde eine Anzeige wegen Raubes erstattet.

2. Jacke geraubt, Wiesbaden, Bleichstraße "Faulbrunnenplatz", 19.08.2020, gg. 21:45 Uhr

(kk)Am Mittwochabend wurde einer 52-Jährigen in der Bleichstraße, im Bereich "Faulbrunnenplatz", ihre Jacke geraubt. Die 52-Jährige habe zunächst neben einer ihr unbekannten Frau auf einer Bank gesessen. Diese habe die Geschädigte unvermittelt, mehrfach geschlagen, hierbei die Jacke der Geschädigten geraubt und sei geflüchtet. Die 52-Jährige konnte zur Täterin lediglich angeben, dass diese etwas "Rotes" trug. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen durch die Polizei konnte die Täterin nicht ermittelt werden. Da die Tat sich im videoüberwachten Bereich befindet konnte hierüber eine Beschreibung zur Täterin erlangt werden. Sie kann als ca. 30 Jahre alt, mit kräftiger Statur, auffällig heller Haut und dunklen, langen Haaren beschrieben werden. Sie trug eine dunkle Kopfbedeckung, auf welcher sie eine Sonnenbrille aufgesetzt hatte. Darüber hinaus habe sie ein schwarzes T-Shirt, hellbeige, knielange Hosen, schwarze Schuhe und einen roten Rucksack getragen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Körperliche Auseinandersetzungen zwischen mehreren Personen, Wiesbaden, Platz der Deutschen Einheit / Helenenstraße, 19.08.2020, zwischen 19.15 Uhr und 19.40 Uhr

(kk)Am Mittwochabend kam es im Bereich Platz der Deutschen Einheit Ecke Helenenstraße zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen mehreren Personen. Neben Schlägen sei es auch zum Einsatz einer Halskette und von Reizstoff gekommen. Ersten polizeilichen Ermittlungen nach wurden die bisher namentlich bekannten Beteiligten nur leicht verletzt. Anzeigen wegen Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung wurden erstattet. Da der Tatort videoüberwacht ist, wurden die Videoaufzeichnungen durch die Polizei gesichert und befinden sich in der Auswertung. Darüber hinaus werden Zeugen und eventuell weitere Geschädigte gebeten, sich beim 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 zu melden.

4. Versuchter Einbruch in Bürokomplex, Wiesbaden, Gustav-Stresemann-Ring, 16.08.2020 bis 18.08.2020, 09.00 Uhr

(kk)Wie der Wiesbadener Polizei am Mittwoch bekannt wurde hatten Unbekannte versucht, in der Zeit von Sonntag vergangener Woche bis Mittwochmorgen, in einen Bürokomplex einzubrechen. Erste polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass sowohl über die Zugangstüren des Bürokomplexes, als auch über Fenster versucht wurde einzubrechen. Fenster und Türen hielten den Einbruchsversuchen stand, so dass glücklicherweise nur Sachschaden entstand. Die Ermittlungen hat die Wiesbadener Kriminalpolizei aufgenommen und bitte Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (06111) 345-0 zu melden.

5. Hanfplantage entdeckt, Wiesbaden, Erich-Ollenhauer-Straße 19.08.2020

(kk)Kriminalpolizeiliche Ermittlungen führten die Wiesbadener Polizei gestern zu einer Hanfplantage in einem Mehrfamilienhaus in der Erich-Ollenhauer-Straße. In der Wohnung, die ein 28-Jähriger und eine 21-Jährige bewohnen, wurde eine kleine Indoor-Hanfplantage aufgefunden. Neben den Hanfpflanzen wurden Materialien zum Anbau, diverses Zubehör und weitere Betäubungsmittel in Anwesenheit der Bewohner gefunden und sichergestellt. Der 28-Jährige und die 21-Jährige müssen sich nun in einem gegen sie eingeleiteten Ermittlungsverfahren verantworten.

6. Verletzte nach Unfall zwischen Fahrrad und Pedelec, Wiesbaden, Otto-Suhr-Ring / Boelckestraße, 19.08.2020, gg. 08.20 Uhr

(kk)Am Mittwochmorgen kam es im Kreuzungsbereich Otto-Suhr-Ring und Boelckestraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pedelec-Fahrer. Laut Angaben der Unfallbeteiligten hatten beide Radfahrer jeweils den Gehweg befahren, nachdem zuvor der Radweg geendet hatte. Der 28-jährige Fahrradfahrer hatte die Boelckestraße in Richtung Otto-Suhr-Ring befahren und der 44-jährige Pedelec-Fahrer war auf dem Otto-Suhr-Ring unterwegs. Beide begegneten sich im Kreuzungsbereich und stießen mit ihren Fahrzeugen zusammen. Beide wurden leicht verletzt, wobei einer der Beteiligten in einem Krankenhaus behandelt werden musste.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Verkehrsunfall in Kreisverkehr, Idstein, Bundesstraße 275, Höhe Rudolfstraße, Donnerstag, 20.08.2020, gegen 06.15 Uhr

(mhe)Am Donnerstagmorgen verlor ein Autofahrer in Idstein in einem Kreisverkehr die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Fahrer eines Citroen fuhr gegen 06.15 Uhr auf der Bundesstraße 275 in Höhe der Rudolfstraße in den Kreisverkehr ein. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Fahrer hier die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und dann über die dortige Verkehrsinsel hinweg gefahren sein. In der Folge sei der Citroen mit der Leitplanke zusammengestoßen und dann seitlich auf der Beifahrerseite liegend zum Stillstand gekommen. Sowohl der 68-jährige Autofahrer, als auch dessen 68-jährige Beifahrerin mussten aus dem Fahrzeug gerettet werden. Beide Personen wurden verletzt und durch einen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

2. Autofahrerin bei Kollision schwer verletzt, Eltville-Martinsthal, Bundesstraße 260, Donnerstag, 20.08.2020, 09.20 Uhr

(mhe)Am Donnerstagmorgen kam es auf der Bundesstraße 260 zwischen Eltville-Martinsthal und Oberwalluf zu einer Kollision zwischen zwei Fahrzeugen. Ersten Ermittlungen zufolge kam eine 27-jährige Frau aus Idstein mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab. Danach streifte die Fahrerin den ihr entgegenkommenden Pkw einer 57 -jährigen Frau aus Frankfurt. Bei dem Zusammenstoß wurde die mutmaßliche Unfallverursacherin schwer und die weitere Beteiligte leicht verletzt. Beide Fahrerinnen kamen zur Versorgung ihrer Verletzungen in nahegelegene Krankenhäuser. Bei der Unfallaufnahme war auch ein Polizeihubschrauber, sowie ein von der Staatsanwaltschaft beauftragter Unfallgutachter eingesetzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Die Pkw wurden sichergestellt. Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.

3. Fahrzeug von der Straße abgekommen, Hohenstein, Kreisstraße 694 zwischen Breithardt und Bundesstraße 54, Donnerstag, 20.08.2020, gegen 07.55 Uhr

(mhe)Am Donnerstagmorgen verlor eine Autofahrerin die Kontrolle über ihren Pkw und kam von der Fahrbahn ab. Die 40-jährige Fahrerin eines Fiat Panda war ersten Erkenntnissen zufolge von Breithardt in Richtung B 54 unterwegs und kam in Höhe des Waldes nach rechts von ihrer Fahrbahn ab. Der Fiat überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde durch einen Rettungswagen zunächst erstversorgt und anschließend zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus verbracht.

4. Rucksack im Taxi vergessen - Betrüger ermittelt! Geisenheim, Berliner Straße, Donnerstag, 20.08.2020, 03.15 Uhr

(mhe)In der Nacht zum Donnerstag prellte in Geisenheim ein Fahrgast einen Taxifahrer und flüchtete aus dem Auto, allerdings vergaß er auf der Rückbank seinen Rucksack. Ein 25-jähriger Mann ließ sich für 130 Euro von einem Taxi nach Geisenheim fahren. Allerdings hatte der Fahrgast wohl nicht vor die Rechnung zu bezahlen, denn in der Berliner Straße flüchtete er aus dem Fahrzeug. Der betrogene Fahrer meldete sich bei der Polizei in Rüdesheim, die den Fahrgast rasch ermitteln konnte. Dieser hatte nämlich seinen mit persönlichen Dingen gefüllten Rucksack auf der Rückbank des Taxis liegen lassen. Nun muss sich der Betrüger in einem Strafverfahren verantworten.

