Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden

1. Einbrecher am Werk, Wiesbaden, 31.07.2020 bis 17.08.2020

(kk)Im Laufe des Montags wurden der Polizei in Wiesbaden vier Einbrüche bekannt. Unbekannte Täter versuchten, auf unterschiedliche Weisen in Wohnungen und Gewerberäume einzudringen. In einem Fall waren die Täter erfolgreich und entwendeten Bargeld, Schmuck und sonstige Wertgegenstände. Der Schaden beläuft sich bisher auf mehrere Tausend Euro.

Im ersten Fall nutzten die Einbrecher in der Kurt-Lonquich-Straße die Abwesenheit der Bewohner von Sonntag auf Montag aus und versuchten über eine auf der Rückseite des Hauses gelegene Balkontür einzusteigen. Die Balkontür wurde bei dem Versuch einzubrechen erheblich beschädigt, hielt aber Stand, so dass die Täter erst gar nicht in die Wohnräume gelangten.

In einem weiteren Fall in der Karl-Arnold-Straße wurde von Sonntag auf Montag versucht, das Türschloss einer Wohnungstür aufzubrechen. Dieses wurde dadurch beschädigt, hinderte die Einbrecher jedoch am Eindringen in die Wohnräume.

In der Straße Am Wiesenhang nutzten die Täter ein zum Lüften offenstehendes Schlafzimmerfenster und drangen in die Wohnung eines Ehepaares ein. Das Ehepaar selbst bekam hiervon nichts mit, da sie sich in einem anderen Zimmer aufhielten. Neben Bargeld und Schmuck wurden weitere Wertgegenstände aus dem Schlafzimmer entwendet.

Im vierten Fall versuchten die Täter in der Dotzheimer Straße in ein Büro einzubrechen. Da auch diese Tür gut gesichert war entstand an der Zugangstür des Büro Sachschaden und hielt dem Einbruchsversuch ebenfalls stand.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Einbrüchen aufgenommen und bitte Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Nutzen Sie das kostenlose Beratungsangebot der Polizei, um sich rund um das Thema Einbruchsschutz zu informieren. Ein reichhaltiges Informationsangebot finden sie ebenfalls im Internet unter www.polizei-beratung.de. Gerne können Sie sich auch in Ihrer Wohnung von Spezialisten der Polizei beraten lassen. Termine für Sicherheitsberatungen rund um Ihre Wohnräume erhalten Sie bei der polizeilichen Beratungsstelle unter der Telefonnummer (0611) 345-1616.

2. Schlägerei in Gaststätte, Wiesbaden, Bärenstraße, 15.08.2020, gg. 02.00 Uhr und 17.08.2020

(kk)Im Laufe des Montags wurden der Wiesbadener Polizei ein Körperverletzungsdelikt vom Wochenende mitgeteilt.

In der Nacht von Freitag auf Samstag sei eine 21-Jährige aus Fulda gg. 02.00 Uhr von einem ihr unbekannten Mann geschlagen worden. Die Geschädigte habe sich in einer Gaststätte in der Bärenstraße mit Freunden aufgehalten. Hier sei es zu einem verbalen Streit mit anderen Gästen gekommen. Ein unbekannter Mann habe der 21-Jährigen, im Laufe des Streites, unvermittelt mit der Faust gegen den Kopf geschlagen. Sie erlitt dadurch leichte Verletzungen. Der Angreifer flüchtete und konnte nicht beschrieben werden. Die Ermittlungen hat das 1. Polizeirevier Wiesbaden aufgenommen und bitte Hinweisgeber oder Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 zu melden.

3. 12-jährige Fußgängerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt, Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring / Scheffelstraße, 17.08.2020, gg. 12.05 Uhr

(kk)Bei einem Verkehrsunfall mit einem Pkw wurde ein 12-jähriges Mädchen am Montagmittag im Kaiser-Friedrich-Ring Ecke Scheffelstraße leicht verletzt. Die 12-Jährige hatte Zeugenangaben zufolge die Fahrbahn betreten. Hier sei es dann zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 61-jährigen Wiesbadeners gekommen. Die 12-Jährige wurde glücklicher Weise nur leicht verletzt. Sie wurde nach ambulanter Behandlung in einem Krankenhaus in die Obhut ihrer Eltern gegeben.

4. 12-jährige Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt, Wiesbaden, Wandersmannstraße, 17.08.2020, gg. 18.55 Uhr

(kk)Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend in der Wandersmannstraße wurde eine 12-jährige Fahrradfahrerin leicht verletzt. Zeugenangaben zufolge sei die 12-Jährige mit ihrem Fahrrad gegen 18.55 Uhr auf dem Gehweg in der Wandersmannstraße gefahren. Ein 54-jähriger Pkw-Fahrer sei in diesem Moment aus einer Hauseinfahrt herausgefahren, so dass es zum Zusammenstoß kam. Die 12-Jährige wurden glücklicherweise nur leicht verletzt und konnte durch die Rettungskräfte noch an der Unfallstelle in die Obhut ihres Vaters gegeben werden.

5. Sommerferienprogramm der Jugendverkehrsschule gut angenommen Wiesbaden 23.07.2020 bis 14.08.2020

(kk)"Sicher mit dem Fahrrad durch den Verkehr" - dieser Slogan war gleichzeitig Ziel des Sommerferienprogramms, welches in den vergangenen drei Wochen von der Jugendverkehrsschule der Wiesbadener Polizei durchgeführt wurde. In der Zeit vom 23.07.2020 bis zum 14.08.2020 wurden durch die Verkehrserzieherinnen und Verkehrserzieher in Wiesbaden-Delkenheim ein Radfahrtraining für Schulkinder angeboten. Insgesamt waren 10 Grundschulen mit 27 Schulklassen zu dem Programm eingeladen. Trotz der aktuellen Situation wurde das Angebot gut angenommen und es nahmen 61 Kinder an den Veranstaltungen teil. Dies war nur möglich, da bereits im Vorfeld durch die Jugendverkehrsschule in enger Abstimmung mit dem Arbeitsschutz des Polizeipräsidium Westhessen, dem Gesundheitsamt der Landeshauptstadt Wiesbaden und dem städtischen Schulamt ein Hygienekonzept erstellt worden war. In den Trainingseinheiten vermittelten die Polizeibeamten der Wiesbadener Jugendverkehrsschule die wichtigsten Regeln für die sichere Teilnahme am Straßenverkehr. Die Resonanz in der Elternschaft war durchweg positiv und das Interesse groß, was sich durch viele Fragen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer äußerte. Nach bestandener Prüfung erhielten alle teilnehmenden Schulkinder einen Fahrradpass und einen tollen Aufkleber.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Rollerfahrer betrunken unterwegs, Oestrich-Winkel, Rebhangstraße, Dienstag, 18.08.2020, gegen 03.00 Uhr

(mhe)In der Nacht zum Dienstag wurde die Polizei auf einen Rollerfahrer aufmerksam, der in Schlangenlinien fuhr und unterzog diesen in Oestrich einer Kontrolle. Hierbei stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Test ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Bei dem 21-jährigen Rollerfahrer aus Oestrich-Winkel wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein wurde sichergestellt.

2. LKW-Fahrer alkoholisiert, Eltville am Rhein, Wilhelm-Kreis-Straße, Montag, 17.08.2020, gegen 14.30 Uhr

(mhe)Am Montagnachmittag wurde in Eltville ein stark alkoholisierter Fahrer eines Klein-LKW angetroffen. Die Polizei unterzog den 48-jährigen Fahrer mit seinem VW in der Wilhelm-Kreis-Straße einer Verkehrskontrolle. Hierbei nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,3 Promille. Der Führerschein wurde nach der Blutentnahme sichergestellt.

3. Fußgänger von Pkw erfasst, Taunusstein, Aarstraße, Aartalzentrum, Montag, 17.08.2020, gegen 21.10 Uhr

(mhe)Am Montagabend wurde in der Aarstraße in Taunusstein ein Fußgänger von einem Auto erfasst und dabei leicht verletzt. Ein 40-jähriger Taunussteiner war mit seinem Pkw Honda gegen 21.10 Uhr von Hahn in Richtung Bleidenstadt unterwegs. In Höhe des Aartalzentrum übersah der Autofahrer, ersten Ermittlungen zu Folge, den 22-jährigen Fußgänger aus Idstein, der zu diesem Zeitpunkt an einer Verkehrsinsel noch zügig die Straße überqueren wollte. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Fußgänger. Dieser wurde leicht verletzt und in einem Krankenhaus versorgt.

4. Motorradfahrer liefert sich Verfolgungsfahrt - Zeugen gesucht!, Taunusstein, Ortsteile: Wehen und Neuhof, Montag, 17.08.2020, gegen 21.45 Uhr

(mhe)Am Montagabend missachtete ein Motorradfahrer zahlreiche Verkehrsregeln und lieferte sich im Anschluss eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei. Eine Streife der Polizei Bad Schwalbach wurde auf den Motorradfahrer aufmerksam, da dieser in Taunusstein auf der Bundesstraße 275 von Wehen in Richtung Hahn mit stark überhöhter Geschwindigkeit fuhr. Die Streife beabsichtigte den Biker anzuhalten und zu kontrollieren, allerdings missachtete dieser sämtliche Anhaltesignale und flüchtete vor der Polizei in Richtung Neuhof. Unter Nichtbeachtung der Geschwindigkeitsregeln raste der Motorradfahrer durch die kleinen Seitenstraßen der Wohngebiete und versuchte die Polizei abzuschütteln, in dem er an der Kreuzung Aarstraße/Weiherstraße das Rotlicht überfuhr. Zwischen Wehen und Neuhof wurden trotz Gegenverkehr drei Pkw in gefährdender Art und Weise überholt. Unter Beteiligung mehrerer Streifenwagen der benachbarten Reviere gelang es dem rücksichtslosen Motorradfahrer dennoch den Abstand zu dem verfolgenden Polizeifahrzeug zu vergrößern und schließlich vor der Polizei zu flüchten. Die Beamten konnten bei dem Kennzeichen lediglich erkennen, dass es sich um eine Zulassung der Stadt Miltenberg (MIL) handelte. Daher sucht die Polizei dringend Personen, die Angaben zu dem Motorrad, dem Fahrer und/oder dem Kennzeichen machen können. Weitere Zeugen, die den rücksichtlosen und gefährlichen Fahrvorgang beobachtet haben, werden ebenfalls gebeten sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Rufnummer 06124-7078-140 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Telefon: (0611) 345-1041 / 1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell