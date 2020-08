Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden

1. Festnahme eines Drogenkuriers, Wiesbaden, Äppelallee 14.08.2020, gg. 22.50 Uhr

(kk)Nachdem in Wiesbaden am Freitagabend gegen 22.50 Uhr in der Äppelallee ein Dodge-Challenger-Fahrer einer Kontrolle unterzogen wurde, konnte sowohl in seinem Pkw, als auch bei ihm zu Hause eine nicht unerhebliche Menge an Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Der 32-jährige Dodge-Fahrer war am Freitagabend augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel durch spezialisierte Kräfte des Regionalen Verkehrsdienstes in der Äppelallee angehalten und kontrolliert worden. Sowohl bei dem 32-Jährigen selbst, als auch in seinem Fahrzeug wurde, im Verlauf der Kontrolle, zudem noch eine erhebliche Menge Betäubungsmittel aufgefunden. Neben einer bei dem 32-Jährigen angeordneten Blutentnahme und Wohnungsdurchsuchung, wurde auch die Sicherstellung seines Fahrzeuges durch die Staatsanwaltschaft angeordnet. Der Tatverdächtige wurde auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft noch am Wochenende beim Amtsgericht Wiesbad4.en einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft gegen den Mann anordnete.

2. Umhängetasche geraubt, Wiesbaden, Kurpark "Schillerdenkmal", 16.08.2020, gg. 02.50 Uhr

(kk)In der Nacht zum Sonntag, gegen 02.50 Uhr wurde einem 22-jährigen Wiesbadener im Bereich des "Schillerdenkmals" am "Warmen Damm" seine Umhängetasche geraubt. Der 22-Jährige habe sich am "Schillerdenkmal" mit Freunden aufgehalten, als eine Gruppe von drei unbekannten Personen hinzugekommen sei. Ein 19-Jähriger aus dieser Gruppe habe dem 22-Jährigen unvermittelt ins Gesicht geschlagen und hierbei dessen Umhängetasche geraubt. Der 22-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der 19-Jährige konnte ermittelt werden. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen Raubes erstattet.

3. Umhängetasche geraubt. Wiesbaden, Dyckerhoffstraße, 16.08.2020, gg. 22.25 Uhr

(kk) Am Sonntagabend wurde einem 19-jährigen Wiesbadener in der Dyckerhoffstraße seine Umhängetasche geraubt. Der 19-Jährige habe sich gegen 22.25 Uhr in der Dyckerhoffstraße befunden, als er unvermittelt durch zwei unbekannte Männer mit Messer und Reizstoff bedroht worden sei, was die Männer nutzten, um dem 19-Jährigen seine Umhängetasche zu rauben und unerkannt zu flüchten. Einen der Täter beschrieb der 19-jährige Geschädigte als ca. 1,80 Meter groß, 19 Jahre bis 22 Jahre alt, mit schwarzgelockte Haaren. Dieser habe ein weißes T-Shirt getragen, eine schwarze Hose und eine Mundnasenbedeckung. Der andere Täter wurde als ca. 1,75 Meter groß, 18 Jahre bis 22 Jahre alt, korpulent, mit braun-schwarzen, kurzen Haaren beschrieben. Dieser sei komplett schwarz gekleidet gewesen. Das Wiesbadener Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

4. Streit am Fußgängerüberweg endet in körperlicher Auseinandersetzung, Wiesbaden, Webergasse und Am Kaiser-Friedrich-Bad, 16.08.2020, gg. 05.10 Uhr

(kk)Zwischen einem 30-jährigen BMW-Fahrer und bisher unbekannten Fußgängern endete ein ursprünglich verbaler Streit, an einem Fußgängerüberweg in der Webergasse, in einer handfesten Auseinandersetzung. Zeugenangaben zufolge habe es zwischen dem 30-jährigen BMW-Fahrer und zwei bislang unbekannten Fußgängern in der Webergasse zunächst einen Streit gegeben. Dies habe der 30-Jährige zum Anlass genommen und sei auf einen der Fußgänger zugefahren. Der Fußgänger wiederum sei dabei auf die Motorhaube des BMW gesprungen, habe sich dort festgehalten. Woraufhin der BMW-Fahrer sein Fahrzeug angehalten habe. Die beiden Fußgänger hätten anschließend auf den BMW-Fahrer eingeschlagen, ihn mit erheblichen Verletzungen in der Straße Am Kaiser-Friedrich-Bad zurückgelassen und die Flucht ergriffen. Ein bei dem BMW-Fahrer durchgeführter Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von knapp ein Promille. Daraufhin wurde neben seinem Pkw auch sein Führerschein sichergestellt und aufgrund der Alkoholisierung eine Blutentnahme angeordnet. Die beiden flüchtigen Männer wurden durch Zeugen beschrieben und sollen im Alter zwischen 25 Jahren und 30 Jahren gewesen sein. Einer der Männer sei hell bekleidet gewesen und habe schulterlange, helle Haare. Der zweite Fußgänger sei dunkel gekleidet gewesen und habe eine Glatze. Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurden erstattet. Die Ermittlungen hat das 1. Polizeirevier aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 zu melden.

5. 34-Jähriger leistet Widerstand, Wiesbaden, Blücherstraße, 16.08.2020, gg. 09.25 Uhr

(kk) Ein 34-jähriger Mann hat am Sonntagmorgen gegen seine Festnahme erheblichen Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet. Gegen 09.25 Uhr sollte der Mann in der Blücherstraße kontrolliert und festgenommen werden, da er zuvor eine Frau in einer Gaststätte belästigt haben soll. Gegen seine Festnahme setzte sich der 34-Jährige jedoch erheblich zur Wehr, so dass ihm Handfesseln angelegt werden mussten. Hierbei beleidigte er die Polizisten und spuckte auch mehrfach in deren Richtung. Die eingesetzten Polizeibeamten wurden nicht verletzt. Der 34-Jährige stand augenscheinlich auch unter dem Einfluss von Alkohol, so dass bei ihm auch eine Blutentnahme angeordnet und wegen des Widerstandes eine Strafanzeige erstattet wurde.

6. Diverse Schlägereien festgestellt, Wiesbaden, 14.08.2020 bis 16.08.2020

(ho)Die Wiesbadener Polizei ist im Verlauf des vergangenen Wochenendes erneut zu diversen Schlägereien gerufen worden, bei denen einige Beteiligte teilweise erhebliche Verletzungen erlitten haben. Am Freitagabend verfolgten gegen 22.25 Uhr zwei Männer aus unbekannten Gründe einen 33-Jährigen bis zu seinem Wohnhaus in der Neugasse, wo sie ihn schließlich angriffen und ihn schlugen und traten. Einer der Männer sei ca. 1,85 Meter groß, dick und habe kurze Haare. Sein Komplize wurde als 1,85 Meter groß, schlank, mit einem Zopf und seitlich kurz rasierten Haaren, bekleidet mit einer weißen Kappe und einem weißen Shirt beschrieben. Das 1. Polizeirevier nimmt in diesem Fall Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

Nach einer größeren Auseinandersetzung in der Nacht zum Samstag im Bereich des "Schlachthofes" musste, um kurz nach Mitternacht, ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt werden. Der Geschädigte wollte in die Schlägerei unter mehreren Jugendlichen eingreifen, wobei er von einer 36-Jährigen mit einem Stöckelschuh geschlagen worden sein soll. Der Mann erlitt dabei eine Kopfverletzung. Etwas später, gegen 01.15 Uhr kam es in der Wiesbadener Fußgängerzone zunächst zu eine lauten Streit zwischen zwei Frauen im Alter von 20 und 29 Jahren. Dieser eskalierte bis hin zu einer körperlichen Auseinandersetzung, die nur durch hinzueilende Passanten geschlichtet werden konnte.

Eine wechselseitig ausgetragene Körperverletzung zwischen zwei Männern endete am Samstagabend gegen 20.00 Uhr in der Admiral-Scheer-Straße in Mainz-Kastel mit Strafanzeigen für jeden Beteiligten. Auf offener Straße sei es dort zunächst zu verbalen Entgleisungen gekommen, die in einer Schlägerei zwischen den Parteien mündete. Die Ursache für die Auseinandersetzung muss noch geklärt werden. Ein Rettungswagen wurde am späten Samstagabend, gegen 23.40 Uhr, in die Wörthstraße gerufen. Dort musste ein 19-jähriger Mann nach einem Angriff durch zwei Personen medizinisch versorgt werden. Der Geschädigte gab an, gemeinsam mit den beiden Angreifern in einen Streit geraten und anschließend geschlagen worden zu sein. Als sich ein Zeuge in das Geschehen einmischte, wurde dieser mit einem Plastikstuhl niedergeschlagen und verletzt. Die Ermittlungen bezüglich weiterer Tatbeteiligter dauern derzeit noch an.

Am frühen Sonntagmorgen gegen 04.15 Uhr war ein 23-jähriger Mann gemeinsam mit seiner Frau in der "Kleine Schwalbacher Straße" unterwegs, als sich dem Paar plötzlich ein 30-jähriger Mann in den Weg stellte. Der Mann soll daraufhin angefangen haben die Frau zu belästigen, worauf es zu einer Auseinandersetzung zwischen den Männern kam. Glücklicherweise war eine Streife der Stadtpolizei in der Nähe und verhinderte Schlimmeres. Der 30-Jährige musste aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine Streifenwagenbesatzung des 1. Polizeireviers schritt am frühen Sonntagmorgen, gegen 06.55 Uhr, in eine Schlägerei zwischen mehreren Personen ein und verhinderte so, dass ein 40-jähriger Mann mit einem Gürtel verprügelt wurde. Der Mann war zuvor mit drei Männern in einen Streit geraten, in dessen Verlauf er von allen drei Personen geschlagen wurde. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern derzeit noch an.

Eine weitere Auseinandersetzung registrierte das 1. Polizeirevier am Sonntagmittag, gegen 13.00 Uhr an einer Tankstelle am Bahnhofsplatz. Dort endet ein Streit zwischen zwei Männern im Alter von 27 und 23 Jahren mit dem Austausch von Schlägen, was für beide Parteien eine Strafanzeige zur Folge hatte.

7. Mehrere Fahrzeuge beschädigt, Wiesbaden, Schiersteiner Straße, 15.08.2020, zw. 14.00 Uhr und 15.00 Uhr

(kk)Am Samstagmittag wurden in der Schiersteiner Straße mehrere geparkte Fahrzeuge zerkratzt. Unbekannte Täter beschädigten insgesamt acht geparkten Pkw, auf der dem Gehweg zugewandten Seite. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Zur Sachbeschädigung an den Pkw hat das 3. Polizeireviers die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hineingeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 zu melden.

8. Verkehrsunfall mit Skateboard sogenanntes "Longboard", Wiesbaden, Biebricher Allee / Weihergasse, 15.08.2020, gg. 16.35 Uhr

(kk)Am Samstagnachmittag wurde ein Longboard-Fahrer bei einem Verkehrsunfall mit einem Pkw im Einmündungsbereich Biebricher Allee Ecke Weihergasse leicht verletzt. Eine 46-jährige Wiesbadenerin habe mit ihrem Pkw gg. 16.35 Uhr von der Weihergasse in die Biebricher Allee einfahren wollen, als der Longboardfahrers auf dem Fahrradweg kreuzte. Der 31-Jährige konnte auf der abschüssigen Strecke einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Hierbei verletzte sich der 31-Jährige leicht. Ersten Ermittlungen zufolge wurde keines der beteiligten Fahrzeuge beschädigt.

9. Verkehrsunfallflucht mit erheblichem Sachschaden Wiesbaden, Neubergstraße, 14.08.2020, 16.00 Uhr bis 15.08.2020, 15.00 Uhr

(kk)In der Zeit von Freitagnachmittag bis Samstagnachmittag wurde in der Neubergstraße ein geparkter Kia erheblich beschädigt. Der Sachschaden an dem Kia beläuft sich auf ca. 8.000 Euro. Die 49-jährige Wiesbadenerin hatten ihren Kia in der Zeit von Freitag ca. 16.00 Uhr bis Samstag ca. 15.00 Uhr in der Neubergstraße geparkt. Als die 49-Jährige zu ihrem Pkw zurückkam, stellte sie fest, dass ihr Fahrzeug erheblich beschädigt war und erstattete Anzeige. Der Unfallverursacher hatte sich, ersten polizeilichen Ermittlungen zu Folge, unerkannt von der Unfallstelle entfernt. Der Regionale Verkehrsdienst Wiesbaden hat die Ermittlungen zur Verkehrsunfallflucht aufgenommen und er bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

10. Unfallverursacher flüchtet zu Fuß von der Unfallstelle, Wiesbaden, Schönaustraße, Samstag, 15.08.2020, gegen 23.00 Uhr

(mhe)Am Samstagabend flüchtete in der Wiesbadener Schönaustraße ein Autofahrer von der Unfallstelle, nachdem er mit seinem PKW einen Zusammenstoß mit insgesamt drei beschädigten Fahrzeugen verursacht hatte. Der 39-jährige Fahrer eines VW Golf fuhr die Schönaustraße aus Fahrtrichtung Sylter Straße. Kurz vor der Stielstraße kam er, ersten Ermittlungen zu Folge aufgrund von Alkoholgenuss, nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen den ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten VW Tiguan eines 45-jährigen Wiesbadeners. Durch die Wucht des Aufpralls wiederum wurde der Tiguan gegen den davor geparkten Mercedes GLC 220 einer 25-jährigen Frau aus Bad Neustadt a. d. Saale gestoßen. Der 39-jährige Unfallverursacher flüchtete nach dem Zusammenstoß zu Fuß von der Unfallstelle, konnte aber durch aufmerksame Zeugen in Unfallnähe festgehalten werden, bis die Polizei eintraf. Der Unfallverursacher erlitt durch den Verkehrsunfall mehrere Kopfverletzungen, die in einer nahegelegenen Klinik erstversorgt wurden. Hier wurde bei ihm auch aufgrund des Verdachts auf Alkoholkonsum eine Blutentnahme durchgeführt. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren 10.000 Euro. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, bei dem VW Tiguan kam es zu einem Totalschaden.

11. Zwei Männer durch Unfall mit E-Scooter verletzt, Wiesbaden, Bahnhofstraße Ecke Kaiser-Friedrich-Ring, Sonntag, 16.08.2020, 05.45 Uhr

(mhe)Am frühen Sonntagmorgen kam es in Wiesbaden in der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem Miet-E-Scooter, wodurch ein Mann verletzt wurde. Gegen 05.45 Uhr verlor der Fahrer des E-Scooters in Höhe der Kreuzung Kaiser-Friedrich-Ring die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte. Ersten Ermittlungen zu Folge waren auf dem Elektroroller zum Unfallzeitpunkt verbotenerweise zwei Personen unterwegs. Einer der beiden Personen zog sich Verletzungen am Kopf zu und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht, wo er erstversorgt wurde. Da beide Personen unter Alkoholeinfluss standen und die Fahrereigenschaft zum Unfallaufnahmezeitpunkt noch nicht zweifelsfrei geklärt war, mussten sich beide Personen Blutentnahmen bei der Polizei unterziehen und die Führerscheine wurden sichergestellt.

Pressemitteilung der Polizei für den Rheingau-Taunus-Kreis

1. Versuchter Einbruch in Pkw, Eltville, Wiesweg, Samstag, 15.08.2020, 16.15 Uhr - Sonntag, 16.08.2020, 13.30 Uhr

(mhe)Unbekannte versuchten in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Eltville ein Auto aufzubrechen. Die 22-jährige Eigentümerin hatte ihren Peugeot im "Wiesweg" abgestellt, als sich unbekannte Täter durch Hebeln an der Dreiecksscheibe daran zu schaffen machten und hierbei die Scheibe zerbrach. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Eltville unter der Rufnummer 06123-90900 entgegen.

2. Autofahrer unter Drogeneinfluss, Idstein, Limburger Straße, Sonntag, 16.08.2020, gegen 23.55 Uhr

(mhe)In der Nacht von Sonntag auf Montag kontrollierte die Polizei in Idstein in der Limburger Straße einen Autofahrer, der unter dem Einfluss von Drogen sein Fahrzeug geführt hatte. Der 29-jährige Audifahrer aus Niedernhausen musste sich einer Verkehrskontrolle unterziehen. Hierbei wurde festgestellt, dass er nicht nur unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, sondern zudem auch noch ein Fahrverbot anhängig war und er den Audi gar nicht erst hätte fahren dürfen. Der Mann muss sich nun einem Verfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Fahrens ohne Fahrerlaubnis unterziehen.

3. Autofahrer mit über 4 Promille auf der Bundesstraße unterwegs, Bundesstraße 42, Höhe Oestrich, Freitag, 14.08.2020, gegen 19.55 Uhr

(mhe)Am Freitagabend wurde auf der Bundesstraße 42 in Höhe Oestrich ein Autofahrer mit über 4 Promille aus dem Verkehr gezogen. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer hatte der Polizei mitgeteilt, dass der Fahrer einer schwarzen Mercedes A-Klasse in Schlangenlinien unterwegs sei. Der Fahrer wurde durch die Eltviller Polizei angehalten und kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten Alkoholgeruch fest und führten einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von über 4 Promille ergab. Der 41-Jährige wurde zur Polizei verbracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Anschließend wurde der Fahrer zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss.

4. Mehrere Autofahrer alkoholisiert unterwegs, Rheingau-Taunus-Kreis, Aarbergen und Geisenheim, Samstag, 15.08.2020

(mhe)Im Bereich Aarbergen und Geisenheim wurden am Samstag zwei Autofahrer erwischt, die unter dem Einfluss von Alkohol ein Fahrzeug geführt hatten. Ein 59-jähriger Aarbergener mit seinem Seat Ibiza sowie eine 53-jährige Opelfahrerin aus Geisenheim wurden kontrolliert. Dabei stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Die anschließend durchgeführten Atemalkoholtests ergaben bei beiden Personen Werte um die 1,5 Promille. Sie müssen sich nun in entsprechenden Ermittlungsverfahren verantworten. Die Führerscheine wurden sichergestellt.

5. Nach Zusammenstoß geflüchtet, Rüdesheim, Hauptstraße, Samstag, 15.08.2020, 17.30 Uhr - 20.00 Uhr

(mhe)Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß in Rüdesheim in der Hauptstraße gegen einen geparkten PKW und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Der 69-jährige Fahrer eines grauen Toyota RAV 4 hatte diesen am Samstag zwischen 17.30 Uhr und 20.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Gasthauses abgestellt. Ersten Ermittlungen zu Folge könnte der Verursacher links neben dem Toyota gestanden und diesen beim Ein- oder Ausparken touchiert haben. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich das Verursacherfahrzeug in unbekannte Richtung. Zeugen, die Angaben zu der Verkehrsunfallflucht machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Nummer 06722-91120 in Verbindung zu setzen.

