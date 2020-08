Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden

1. 26-Jähriger leistet Widerstand, Wiesbaden, Konrad-Adenauer-Ring, 14.08.2020, gg. 01.50 Uhr

(kk) Ein 26-jähriger Mann hat in der vergangenen Nacht gegen die Feststellung seiner Identität Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet. Gegen 01.50 Uhr sollte der Mann im Konrade-Adenauer-Ring kontrolliert werden, woraufhin dieser versuchte zu Fuß die Flucht zu ergreifen. Die beiden Polizeibeamten verfolgten den Mann und konnten ihn schließlich festnehmen. Dagegen setzte sich der 26-Jährige erheblich zur Wehr, so dass er gefesselt werden musste. Bei der Widerstandshandlung erlitten ein Polizist und eine Polizistin leichte Verletzungen. Bei der Durchsuchung des Mannes wurde schließlich eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden. Außerdem stand der 26-Jährige erheblich unter Alkoholeinfluss. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und wegen des Widerstandes und des Drogenbesitzes Strafanzeigen erstattet.

2. Vorsicht: Falsches Gewinnversprechen, Wiesbaden, Riederbergstraße, 13.08.2020, zw. 10.00 Uhr und 13.10 Uhr

(kk)Einem Gewinnversprechen am Telefon fiel ein 85-jähriger Wiesbadener am Donnerstag zum Opfer. Dem Geschädigten entstand ein finanzieller Schaden von mehreren Hundert Euro. Er habe einen Anruf erhalten, bei dem ihm eine höhere Geldsumme als Gewinn versprochen wurde. Der angebliche Gewinn könne jedoch nur ausgezahlt werden, wenn er anfallende Gebühren zuvor mit Gutscheinen von Einkaufsmärkten vorauszahle. Einen Gutscheincode übermittelte der 85-Jährige per Telefon. Glücklicherweise reagierten Angehörige des Senioren aufmerksam, nachdem sie von dem Gewinnversprechen erfahren hatten und konnten einen weiteren finanziellen Schaden verhindern.

Immer wieder versuchen Betrüger mit dieser Masche bei Jung und Alt an Geld zu gelangen. Leider ist die Versuchung auf einen hohen Gewinn oft groß. Schnell hat man sich auf das Spiel der gewissenlosen Abzocker eingelassen. Bearbeitungsgebühren überweisen, Gutscheincodes per Telefon mitteilen, Bargeldabholungen an der Haustür; dies sind alles Maschen, um Sie um Ihr erspartes zu bringen. Lassen Sie sich niemals darauf ein! Für einen Gewinn muss man nichts bezahlen! Weitere Tipps zur Kriminalprävention finden Sie unter www.polizei-beratung.de

3. Handtasche entrissen, Wiesbaden, Assmannshäuser Straße, 13.08.2020, gg. 19.25 Uhr

(kk)Am Donnerstagabend wurde einer 77-jährigen Wiesbadenerin im Bereich einer Grünanlage in der Assmannshäuser Straße die Handtasche geraubt. Die 77-Jährige sei gegen 19.25 Uhr durch einen ihr unbekannten Mann angesprochen und in ein Gespräch verwickelt worden. Nach Beendigung der Unterhlatung entriss der Mann ihr plötzlich die Handtasche und ergriff die Flucht. Der unbekannte Mann wurde wie folgt beschrieben: 1,80 Meter groß, korpulente Statur, kurze, schwarze Haare, Vollbart, blauschwarz gemustertes T-Shirt, blaue Jeans, schwarz-weiße Turnschuhe mit roter Sohle. Zum Raub hat die Wiesbadener Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hineingeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

4. Auf Spielplatz geschlagen und getreten, Wiesbaden, Spielplatz "Am Königsfloß", 13.08.2020, zwischen 19.30 Uhr und 20.10 Uhr

(kk)Ein 16-jähriger Wiesbadener wurde am Donnerstagabend auf einem Spielplatz "Am Königsfloß" geschlagen und getreten. Nach Angaben des 16-Jährigen wurde dieser zwischen 19.30 Uhr und 20.10 Uhr durch einen unbekannten Mann zunächst unvermittelt ins Gesicht geschlagen, woraufhin er zu Boden gefallen sei. Anschließend habe der Angreifer mit einem Komplizen auf den 16-Jährigen eingeschlagen und zusätzlich getreten, bevor beide die Flucht ergriffen. Der 16-Jährige erlitt zahlreiche Verletzungen und wurde in einem Krankenhaus behandelt. Er beschrieb die beiden Männer als circa 19 Jahre bis 20 Jahre alt, etwa 1,90 Meter groß, mit schwarzen Haaren. Beide haben schwarze Handschuhe getragen. Einer der Täter habe die Haare zur Seite gegelt und einen Oberlippenbart getragen. Die Ermittlungen zu der gefährlichen Körperverletzung hat das Haus des Jugendrechts in Wiesbaden aufgenommen und bittet Hinweisgeber und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

5. Falsche Telekommitarbeiter, Wiesbaden, Wallauer Weg, 13.08.2020, 15.40 Uhr

(kk)Am Donnerstagnachmittag gaben sich Trickdiebe bei einem Ehepaar im Wallauer Weg als Telekommitarbeiter aus und entwendeten Schmuck und Bargeld. Einer der falschen Telekommitarbeiter habe den Ehemann unter einem Vorwand aus der Wohnung gelockt, während der andere falsche Telekommitarbeiter zusammen mit der Ehefrau in der Wohnung verblieben sei. Letzterer habe die Frau auch unter einem Vorwand dazu gebracht in ein anderes Zimmer zu gehen und die Gelegenheit ausgenutzt, um Bargeld und Schmuck zu entwenden. Die Schadenshöhe steht bisher noch nicht abschließend fest. Einer der Täter wurde wie folgt beschrieben: Ca. 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß, dunkelblondes Haar, hellblaukariertes Hemd, Jeans. Der zweite Täter wurde folgendermaßen beschrieben: Ca. 1,70 Meter groß, weißes Oberteil, Jeans. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber, Zeugen oder weitere Geschädigte, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

6. Erneut "Falsche Polizeibeamte", Wiesbaden, Kärntner Straße, 12.08.2020, gg. 13.45 Uhr

(kk) Trickbetrüger gaben sich bereits am Mittwoch bei einer 69-jährigen Wiesbadenerin am Telefon als Polizisten aus, um sie zur Herausgabe ihrer Wertsachen zu bewegen. Die Masche war erneut: Man habe eine Einbrecherbande festgenommen, bei den Ermittlungen sei ein Zettel gefunden worden, auf dem der Name der Angerufenen stehe. So wird den Geschädigten Angst eingejagt und gleichzeitig vorsichtig nach Barvermögen und Wertsachen gefragt. Die 69-Jährige kannte die Masche, beendete das Telefonat und verständigte am Donnerstag die Polizei. Glauben Sie Opfer eines Betruges geworden zu sein? Wenden Sie sich sofort an die örtliche Polizeidienststelle und erstatten Sie Anzeige.

7. Rollerfahrer nach Flucht festgenommen, Wiesbaden, Kleiststraße, 14.08.2020, gg. 02.15 Uhr

(kk)In der Nacht zum Freitag flüchtete ein Motorrollerfahrer in der Kleiststraße vor einer Kontrolle der Polizei. Eine Streife des 1. Polizeireviers wollte den Motorrollerfahrer einer Verkehrskontrolle unterziehen, als dieser anstatt anzuhalten das Tempo erhöhte. Der 20-jährige Fahrer stürzte jedoch kurz darauf ohne fremdes Zutun und konnte so festgenommen werden. Der Grund der Flucht vor der Kontrolle der Polizei war nach seiner Festnahme schnell geklärt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp unter einem Promille. Eine Blutentnahme wurde bei dem 20-Jährige angeordnet und eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, auch in Zusammenhang mit dem von ihm verursachten Verkehrsunfall, erstattet.

8. Aktueller Blitzerreport der Polizeidirektion Wiesbaden,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Montag: Wiesbaden-Erbenheim, Oberfeld Dienstag: Mainz-Kostheim, Hauptstraße Mittwoch: Wiesbaden-Biebrich, Albert-Schweitzer-Allee Donnerstag: Waldstraße Freitag: Wiesbaden-Klarenthal, Graf-v.-Galen-Str.

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Rucksack aus Altenwohnheim gestohlen, Walluf, Waltaffa-Weg, Freitag, 14.08.2020, gegen 03:50 Uhr,

(ka)In den frühen Freitagmorgenstunden ist ein bislang unbekannter Täter in ein Dienstzimmer eines Altenwohnheims in Walluf eingedrungen und hat dabei einen Rucksack gestohlen. Aktuellen Ermittlungen zufolge begab sich der Täter über ein offenstehendes Fenster in das Seniorenzentrum im Waltaffa-Weg, indem er eine Jalousie nach oben schob. Anschließend entwendete der Einbrecher den schwarzen Rucksack der Marke "Haglöfs" eines Altenpflegers mit darin befindlichen Wertgegenständen. Der Geschädigte überraschte den Täter, der daraufhin die Flucht über den Parkplatz auf der Rückseite des Gebäudes in Richtung Steinritzweg ergriff. Nach Angaben des Pflegers soll der Mann ca. 175cm groß, schlank und etwa 25-30 Jahre alt gewesen sein. Er habe dunkle, kurze Haare und eine lange Hose mit weiß-grauem Camouflage-Muster getragen. Die Polizei in Eltville bittet Zeugen, sich mit Hinweisen zum flüchtigen Täter unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 zu melden.

2. Verkehrsunfall mit Verletzten und erheblichem Sachschaden, Bad Schwalbach, Bundesstraße 54, Donnerstag, 13.08.2020, gegen 08:50 Uhr,

(ka)Am Donnerstagmorgen kam es auf der Bundesstraße 54 zwischen Taunusstein und Bad Schwalbach zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen teils schwer verletzt worden sind. Ein 41-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr mit einem 16-jährigen Mitfahrer gegen 08:50 Uhr die B54 in Richtung Bad Schwalbach, als er mutmaßlich aufgrund der witterungsbedingt nassen Fahrbahn nach links auf die Gegenfahrbahn geriet. Ein 32-jähriger Seat-Fahrer, der in entgegengesetzter Richtung nach Taunusstein unterwegs war, konnte dem Mann nicht mehr rechtzeitig ausweichen und stieß mit seinem Fahrzeug in die hintere rechte Seite des Mercedes. Eine 26-Jährige, die sich mit ihrem Mercedes hinter dem Seat-Fahrer ebenfalls in Richtung Taunusstein befand, fuhr auf das Heck des 32-Jährigen auf. Während die junge Frau aufgrund ihrer leichten Verletzungen noch vor Ort entlassen werden konnte, mussten alle weiteren am Unfall beteiligten Personen zur weiteren medizinischen Behandlung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 25.000 Euro.

3. Aktueller Blitzerreport für den Rheingau-Taunus-Kreis,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Montag: Bundesstraße 42, Gemarkung Oestrich Winkel

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Polizeiautobahnstation Westhessen

1. Falsche Polizisten stoppen Autofahrer, Limburg, Anschlussstelle Limburg Nord zur A 3, 13.08.2020, gg. 22.30 Uhr

(ho)Gestern Abend sind im Bereich von Limburg zwei falsche Polizeibeamte mit einem zivilen Fahrzeug aufgetreten, die eine Verkehrskontrolle durchgeführt haben. Ein 34-jähriger Mann war mit zwei Begleitern in einem Transporter samt Anhänger von Limburg aus in Richtung der Anschlussstelle Limburg Nord zur Bundesautobahn 3 unterwegs. Die Männer befanden sich noch auf der Bundesstraße 54 und wollten gerade auf die Autobahn auffahren, als von hinten ein Volvo angefahren kam und sich neben den Transporter setzte. Der Beifahrer des Volvos gab mit der Hand Anhaltezeichen, sodass der 34-Jährige sein Gespann am Fahrbahnrand stoppte. Der Volvo mit ausländischem Kennzeichen hielt ebenfalls an und der Beifahrer stieg aus. Der Mann trug eine Weste mit einem Wappen und sprach den Fahrer an. Das Trio in dem Transporter wurde beim Auftreten des Mannes jedoch schnell misstrauisch, was der falsche Polizist offenbar bemerkte und schnell wieder in den Volvo stieg. Mit hoher Geschwindigkeit flüchtet dieser anschließend von der Kontrollstelle auf die A3 in Richtung Köln. Die Wiesbadener Autobahnpolizei hat in diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber oder mögliche weitere Personen, die von dem Volvo angehalten wurden, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-4140 zu melden.

