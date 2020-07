Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Besonders schwerer Fall des Ladendiebstahls: Suche nach drei männlichen Tatverdächtigen

53879 Euskirchen (ots)

Informationen und Fotos finden Sie in unserem Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/euskirchen-besonders-schwerer-fall-des-ladendiebstahls

Äußeres Erscheinungsbild: ca. 16 Jahre alt, türkischer Akzent. Mittäter: beide 15 bis 16 Jahre, 165 bis 170 cm bzw. 170 bis 175 cm groß. Südosteuropäische Erscheinung, schmächtig bis schlank.

Hinweise bitte telefonisch an 02251 / 799-570 oder 02251 / 799-0 oder per Email an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell