Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: In Lagerraum eingebrochen

53949 Dahlem-Schmidtheim (ots)

Mehrere Arbeitsmaschinen erbeuteten Diebe bei einem Einbruch in eine Lagerhalle in der Nacht zu Dienstag. Dienstagmorgen (6.50 Uhr) hatte ein Angestellter einer Kiesgrube an der Bundesstraße 51 eine off enstehende Tür zur Lagerhalle entdeckt. Unbekannte hatten in der vergangenen Nacht die Grube betreten und die Tür zum Lagerraum aufgehebelt. Aus diesem Raum entwendeten sie mehrere Arbeitsmaschinen. Der entstandene Sachschaden liegt im mittleren vierstelligen Euro-Bereich.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell