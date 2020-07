Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Rennradfahrerin verletzt

53879 Euskirchen (ots)

Sonntagvormittag (11.24 Uhr) befuhr eine 50- Jährige mit ihrem Rennrad den Pützbergring zum Keltenring. In diesem Streckenabschnitt verläuft quer zur Fahrbahn ein alter Schienenstrang. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet sie mit dem Vorderrad in die Schienen und kam dadurch zu Fall. Ein Rettungswagen brachte die Dame in ein Krankenhaus.

