Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Fernbedienungen gestohlen

53879 Euskirchen (ots)

Zwei Fernbedienungen für einen Lasterkran entwendeten Unbekannte von einer Baustelle an der Georgstraße. Bei der Arbeitsaufnahme der Baustellenarbeiter erkannten diese ein offenstehendes Fach des an der Baustelle aufgestellten Lastenkrans. Unbekannte hatten über das vergangene Wochenende den Bauzaun zur Seite geschoben und die Baustelle betreten. Hier entnahmen sie aus einem Fach am Baukran zwei Fernbedienungen. Eine dieser Fernbedienungen war kabelgebunden. Der Sachschaden liegt im mittleren vierstelligen Euro-Bereich.

