POL-WES: Moers - Polizei sucht mit Foto nach einem Tatverdächtigen

Zeugen gesucht

Moers (ots)

Die Kriminalpolizei in Moers sucht einen Unbekannten, der im Verdacht steht, einen VW Polo entwendet zu haben.

Am Montag, dem 25.02.2019 gegen 23.35 Uhr stellte ein Mitarbeiter eines Motels an der Krefelder Straße seinen blauen VW Polo mit dem amtlichen Kennzeichen OB-GG 4040 an einem Parkplatz des Motels ab.

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich zunächst Zutritt zum Personalraum, um den Fahrzeugschlüssel aus der Jacke des Autobesitzers zu stehlen. Hiernach ging er geradewegs zu dem Polo und flüchtete mit dem Auto.

Bei dieser Tatausführung zeichnete eine Überwachungskamera den Tatverdächtigen auf.

Da die Ermittlungen der Kriminalpolizei bislang ohne Erfolg verliefen, wird jetzt mit einem Foto nach dem Unbekannten gesucht.

Wer kann Hinweise auf den unbekannten Mann geben oder kennt ihn und seinen Aufenthaltsort? Wer hat den gestohlenen VW Polo, Baujahr 2006, gesehen und kann dazu Angaben machen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

Das Foto des Tatverdächtigen kann unter dem Link:

http://sp-anwendung.polizei.nrw.de/app/Fahndungsportal/Lists/Unbekannte%20Tatverdchtige/DispForm.aspx?ID=9986

abgerufen werden.

