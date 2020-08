Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden

1. Vorsicht: Einbrecher, Wiesbaden, 02.08.2020 bis 18.08.2020

(kk)Im Laufe des Dienstags wurden der Polizei in Wiesbaden erneut zwei Einbrüche bekannt. Unbekannte Täter versuchten, auf unterschiedliche Weisen in die betroffenen Wohnungen einzudringen.

In der Rheinstraße wurde die Abwesenheit eines Anwohners von etwas mehr als zwei Wochen ausgenutzt, um die Wohnungstür aufzubrechen und Unterhaltungselektronik aus der Wohnung zu entwenden. Die Wohnungstür wurde hierbei erheblich beschädigt. Der Schaden beläuft sich in diesem Fall auf mehrere Hundert Euro.

In einem weiteren Fall in der Saarstraße wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag, ebenfalls in Abwesenheit des Bewohners, die Wohnungstür aufgebrochen. Diese wurde dadurch beschädigt. Stand der derzeitigen polizeilichen Ermittlungen wurde aus der Wohnung nichts entwendet.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Einbrüchen aufgenommen und bitte Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Achtung Trickbetrüger! Wiesbaden, Erich-Ollenhauer-Straße, 14.08.2020, gg. 14.00 Uhr

(kk)Wie der Wiesbadener Polizei am Dienstag bekannt wurde, erhielt eine Seniorin bereits am vergangenen Freitag im Laufe des Tages mehrere Anrufe einer angeblichen Nichte, die in eine finanzielle Notlage geraten sei und übergab letztlich mehrere Tausend Euro Bargeld und diversen Schmuck einer unbekannten Person.

Die angerufene Seniorin wurde zunächst von einer dreisten Trickdiebin, die sich als ihre Nichte am Telefon ausgab, unter Druck gesetzt. Eine finanzielle Notlage wurde vorgetäuscht, aufgrund derer die angebliche Nichte dringend Hilfe bräuchte. Die Hilfsbereitschaft der Seniorin und der auf sie ausgeübte emotionale Druck wurde schamlos ausgenutzt, so dass sie schließlich zu ihrer Bank eilte und Geld abhob. Letztlich übergab die Seniorin das Geld zusammen mit Schmuckstücken einer Geldabholerin, die ihr zuvor als Freundin der Nichte telefonisch angekündigt worden war. Die Seniorin beschrieb die Geldabholerin zwischen 40 Jahren und 45 Jahren alt, ca. 1,70 Meter groß und schlank. Sie habe glatte, schulterlange Haare und ein buntes Kleid getragen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Erheblicher Sachschaden durch Feuer, Wiesbaden, Karlstraße "Oranienschule", 18.08.2020, gg. 16.10 Uhr

(kk)Am Dienstagnachmittag wurde durch eine in Brand geratene Kehrmaschine auch die Außenwand der Oranienschule in der Karlstraße erheblich beschädigt. Die auf dem Schulhof stehende Kehrmaschine wurde, ersten polizeilichen Ermittlungen nach, durch Unbekannte in Brand gesetzt, wobei das Feuer auch auf die Außenwand der Schule übergegriffen hatte. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Durch den Einsatz der Feuerwehr konnte der Brand gelöscht und schlimmeres verhindert werden. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und bitte Hinweisgeber und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

4. E-Scooter-Fahrer leicht verletzt, Wiesbaden, 1. Ring Ecke Bahnhofstraße, 18.08.2020, gg. 20:45 Uhr

(kk)Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend, im Einmündungsbereich Kaiser-Friedrich-Ring Ecke Bahnhofstraße, wurde ein 37-jähriger E-Scooter-Fahrer leicht verletzt. Der 37-Jährige habe zunächst den Gehweg des 1. Rings befahren, um danach die Bahnhofstraße im Bereich der Fußgängerampel zu überqueren. In diesem Moment sei ein 28-jähriger Daihatsu-Fahrer mit seinem Pkw von der Bahnhofstraße nach rechts in den Kaiser-Friedrich-Ring eingebogen. Beide Fahrzeuge stießen hierbei zusammen, wobei der 37-jährige E-Scooter-Fahrer mit leichten Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt wurde. Da nach dem Unfall unterschiedliche Angaben zur Unfallursache gemacht wurden, dauern die Ermittlungen noch an.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Zigarettenautomat aufgebrochen, Walluf, Im Grohenstück, Dienstag, 18.08.2020, 11.00 Uhr bis 12.00 Uhr

(mhe)Unbekannte entwendeten am Dienstag aus einem Zigarettenautomat in Walluf mehrere Päckchen Zigaretten. Mittags zwischen elf und zwölf Uhr gelang es unbekannten Tätern in Walluf, in der Straße "Am Grohenstück", einen Zigarettenautomaten aufzubrechen und aus diesem mehrere Päckchen Zigaretten zu stehlen. Hierbei verursachten die Täter einen Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Zeugen, die etwas beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Eltville unter der Nummer 06123-9090-0 in Verbindung zu setzen.

2. VW Caddy entwendet und zum Einbruch benutzt, Hohenstein-Born, Watzhahner Straße und Taunusstein-Hahn, Aarstraße, Dienstag, 18.08.2020, 22.00 Uhr bis Mittwoch, 19.08.2020, 03.15 Uhr,

(mhe)Unbekannte entwendeten in der Nacht zum Mittwoch in Hohenstein-Born einen VW Caddy und nutzten dieses Fahrzeug als Fluchtwagen für einen Einbruch in einen Laden in der Taunussteiner Aarstraße. Die Diebe stahlen zunächst in der Nacht zum Mittwoch aus dem Innenhof eines Anwesens in der Watzhahner Straße in Born einen weißen VW Caddy. Diesen Wagen nutzten die Täter im Anschluss für einen Einbruch in einen Technikladen in der Aarstraße in Taunusstein-Hahn. Blitzschnell verschafften sich nach ersten Erkenntnissen mehrere Männer gewaltsam Zutritt in das Geschäft, indem sie die Glasscheibe am Haupteingang zerstörten. Die Täter zerschlugen die Glasvitrinen und gelangten somit an die darin befindlichen Mobiltelefone. Anschließend flüchteten die Einbrecher mit dem VW Caddy, der das Kennzeichen RÜD-AW 418 trug, in Richtung Bleidenstadt. Die Täter, die zeitweise beobachtet werden konnten, sollen eine ausländische Sprache gesprochen haben. Zeugen, die Hinweise zu dem PKW-Diebstahl, als auch dem Blitzeinbruch in das Geschäft geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Rufnummer 06124-7078-140 in Verbindung zu setzen.

3. Radfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw leicht verletzt, Eltville, Erbacher Straße, Dienstag, 18.08.2020, 15.55 Uhr

(mhe)Am Dienstagnachmittag stieß ein Fahrradfahrer in Eltville mit einem Pkw zusammen und verletzte sich dabei. Aktuellen Ermittlungen zufolge soll der 64-jährige Fahrer eines VW Touran aus einer Grundstücksausfahrt in der Erbacher Straße herausgefahren sein und dabei den von links kommenden 51-jährigen Rennradfahrer übersehen haben. Dieser schleuderte durch die Kollision mit dem Fahrzeug vom Fahrrad und verletzte sich beim Aufprall auf die Fahrbahn. Der verletzte Radfahrer wurde durch einen hinzugerufenen Rettungswagen vor Ort erstversorgt und anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

4. Beinahezusammenstoß zwischen PKW und Fahrrad, Rüdesheim am Rhein, Kastanienallee/Campingweg, Dienstag, 18.08.2020, gegen 11.55 Uhr

(mhe)Am Dienstagmittag stürzte in Rüdesheim ein Mountainbiker mit seinem Fahrrad. Ersten Ermittlungen zufolge soll der 85-jährige Fahrer eines Ford Fusion an der Kreuzung Kastanienallee/Campingweg in die Kreuzung eingefahren sein und dabei den von rechts kommenden 30-jährigen Mountainbiker übersehen haben. Der Fahrradfahrer musste scharf bremsen und stürzte. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Der Radfahrer wurde nach der Erstversorgung durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

5. Motorradfahrer stößt mit Pkw zusammen, Gemarkung Lorch, Bundesstraße 42, Dienstag, 18.08.2020, gegen 10.40 Uhr

(mhe)Am Dienstagmorgen stieß ein Motorradfahrer auf der Bundesstraße 42 im Bereich Lorch mit einem Auto zusammen. Ersten Ermittlungen zufolge sei der 60-jährige Fahrer eines roten VW Golf die B 42 aus Richtung Rüdesheim in Richtung Lorch gefahren. Plötzlich habe der Autofahrer stark gebremst, vermutlich um nach links in die Haltebucht einzubiegen, was an dieser Stelle jedoch nicht erlaubt ist. Der hinter dem Autofahrer befindliche 53-jährige Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und versuchte nach links auszuweichen. Dabei kippte das Kraftrad nach rechts um und stieß mit der hinteren linke Fahrzeugseite des VW zusammen. Der Motorradfahrer erlitt leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus medizinisch versorgt wurden.

6. Führerschein nach Verkehrskontrolle sichergestellt, Taunusstein, Aarstraße, Mittwoch, 19.08.2020, gegen 02.00 Uhr

(mhe)In der Nacht zum Mittwoch zog die Bad Schwalbacher Polizei einen mutmaßlich betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr. Der 52-jährige Wiesbadener wurde mit seinem Citroen durch die Beamten in Taunusstein in der Aarstraße einer Kontrolle unterzogen. Hierbei wurde Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,2 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt.

7. Unfallflucht durch dunklen VW Golf - Zeugen gesucht!, Gemarkung Hohenstein, Bundesstraße 54, Höhe Sandersmühle, Montag, 17.08.2020, gegen 17.05 Uhr

(mhe)Am späten Montagnachmittag kollidierte auf der Bundesstraße 54 in der Gemarkung Hohenstein eine Sattelzugmaschine mit einer Leitplanke, nachdem der Fahrer einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen musste. Der Lkw-Fahrer befuhr die B 54 aus Richtung Bad Schwalbach kommend in Fahrtrichtung Aarbergen. In Höhe der Sandersmühle kam dem Lkw-Fahrer aufgrund eines Überholmanövers auf dessen Fahrspur ein Pkw entgegen. Um einen Zusammenstoß abzuwenden, wich der 32-jährige Lkw-Fahrer dem Pkw aus und stieß mit seiner Sattelzugmaschine gegen die rechte Leitplanke, die hierbei erheblich beschädigt wurde. Bei dem entgegenkommenden Pkw soll es sich um ein neueren dunklen VW Golf gehandelt haben. Der Fahrer des VW setzte seine Fahrt unvermittelt fort und flüchtete in Richtung Bad Schwalbach. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bad Schwalbach unter der Rufnummer 06124-7078-140 entgegen.

Pressemitteilung der Polizeiautobahnstation Westhessen

1. Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht, Bundesautobahn 66, Baustellenbereich "Salzbachtalbrücke", 19.08.2020, 04.30 Uhr

(kk)Am Mittwochenmorgen, gegen 04.30 Uhr, verursachte der Fahrer eines Sattelzugs im Baustellenbereich der Salzbachtalbrücke auf der Bundesautobahn 66 einen Sachschaden von ca. 60.000 Euro. Zeugenangaben zufolge habe ein unbekannter Fahrer eines Sattelzugs mit Planenauflieger die Bundesautobahn 66 im Baustellenbereich zwischen der Anschlussstelle Wiesbaden-Biebrich und Wiesbaden-Mainzer Straße befahren. Aus bislang unbekannten Gründen sei der Sattelzug nach links von seiner Fahrbahn abgekommen und habe hierbei die Fahrbahnteiler in der Baustelle auf eine Länge von ca. 100 Metern verschoben und erheblich beschädigt. Nach dem Verkehrsunfall flüchtete der Lkw von der Unfallstelle, ohne sich um den erheblichen Schaden zu kümmern. Ersten polizeilichen Ermittlungen nach müsste der Sattelzug durch das Unfallgeschehen ebenfalls erheblich beschädigt worden sein. Beide Richtungsfahrbahnen der Bundesautobahn 66 mussten für die Dauer der Aufräumarbeiten über einen längeren Zeitraum komplett gesperrt werden. Erste Fahndungsmaßnahmen nach dem Sattelzug blieben ohne Erfolg. Die Polizeiautobahnstation Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet dringend Hinweisgeber oder Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-4140 zu melden.

