Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Mehrere Rubbellose gestohlen 4.6.20, 10.45 Uhr

Rottweil (ots)

Ein Unbekannter hat am Donnerstagmorgen in einem Kiosk auf der Saline mehrere Rubbellose gestohlen. Diese waren in einem Behältnis untergebracht, das auf der Verkaufstheke stand. Wie Zeugen beobachteten, hat der dunkel gekleidete Täter, der leicht gelockte Haare hatte und eine Sonnenbrille trug, das Behältnis bei einem nahe gelegenen Drogeriemarkt nach dem Diebstahl abgestellt und die Lose herausgenommen. Anschließend entfernte er sich in Richtung des dortigen Discounters. Eine Fahndung nach dem Täter verlief ohne Erfolg. Wie hoch der Schaden ist, steht noch nicht genau fest. Mit den Losen kann der Dieb allerdings nichts anfangen. Sie wurden nicht aktiviert und sind für ihn deshalb wertlos.

