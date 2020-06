Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen) BMW-Fahrer gesucht 3.6.20, 12.15 Uhr

Spaichingen (ots)

Nachdem es in der Robert-Koch-Straße am Mittwoch um die Mittagszeit zu einem leichten Auffahrunfall kam, bei dem zunächst kein Schaden festgestellt worden war, bemerkte der 31-jährige unfallbeteiligte Seat-Fahrer nun doch einen Schaden an seinem Fahrzeugheck. Allerdings fehlt ihm und der Polizei nun der Name des zweiten Unfallbeteiligten, der etwa 50 Jahre alt ist und einen dunkelblauen Einser-BMW gefahren hat. Die Polizei Spaichingen bittet diesen, sich unter 07424 9318-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Uwe Vincon

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1010

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell