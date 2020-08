Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz-Horrheim: Unbekannter beleidigt zwei Personen auf Einkaufsmarkt-Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Wegen Beleidigung ermittelt das Polizeirevier Vaihingen an der Enz gegen einen noch unbekannten Peugeot-Lenker, der am Donnerstag gegen 09.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Pforzheimer Straße in Horrheim einen Mann und eine Frau beleidigte. Der Unbekannte fuhr mit seinem Peugeot, an dem Heilbronner Kennzeichen (HN-) angebracht waren, mit vermutlich überhöhter Geschwindigkeit und quietschenden Reifen auf den Parkplatz, drehte eine Runde und parkte dann ein. Ein 31 Jahre alter Zeuge sprach ihn auf diese Fahrweise an und wurde von dem Unbekannten beleidigt. Anschließend betrat er den Discounter ohne einen Mund-Nase-Schutz zu tragen. Nachdem ihn eine Angestellte auf die Tragepflicht angesprochen hatte, verließ er das Gebäude. Vor dem Eingang befand sich eine 60 Jahre alte Frau, die der Täter nun ebenfalls beleidigte. Anschließend fuhr er wieder mit hoher Geschwindigkeit und quietschenden Reifen vom Parkplatz und bog nach links in die Pforzheimer ab. Hinweise zu dem Unbekannten nimmt die Polizei unter Tel. 07042/941-0 entgegen.

