Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Trotz Einreiseverbots reiste Mann erneut ein

Freiburg im Breisgau (ots)

Obwohl ein 31-jähriger sudanesischer Staatsangehöriger eine Einreisesperre für Deutschland hatte, reiste er erneut mit dem Zug ein.

Am Samstagabend den 04.07.2020, war der sudanesische Staatsangehörige mit dem ICE von Basel nach Freiburg im Breisgau unterwegs. Da der Mann keinen Fahrschein hatte, wurde er in Freiburg an Beamte der Bundespolizei übergeben. Ausweispapiere konnte er ebenfalls keine vorlegen und wurde deshalb zur Identitätsfestellung auf das dortige Bundespolizeirevier verbracht. Eine Überprüfung der Fingerabdrücke ergab, dass der Mann bereits im Januar dieses Jahres unerlaubt aus Frankreich nach Deutschland einreiste. Da der 31-Jährige damals nach Frankreich zurückgeschoben wurde, bekam er ein Einreiseverbot für Deutschland. Bevor der Mann erneut nach Frankreich zurückgeschoben wurde, leitete die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren wegen Erschleichens von Leistungen und Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz ein.

