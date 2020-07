Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Untergetauchter durch die Bundespolizei festgenommen

Weil am Rhein (ots)

Ein seit einem Jahr untergetauchter Straftäter versuchte in die Schweiz auszureisen und konnte festgenommen werden.

Der 22-jährige afghanische Staatsangehörige versuchte am Donnerstagnachmittag, den 02.06.2020, über den Übergang Weil am Rhein - Friedlingen in die Schweiz ausreisen. Da der Mann keine Ausweise bei sich hatte, wurde er durch die Schweizer Behörden zurückgeschickt. Eine Kontrolle durch die Bundespolizei ergab, dass der Mann in Deutschland gesucht wurde. Wegen Körperverletzung wurde der afghanische Staatsangehörige von einem Gericht zu einer Geldstrafe von 1500 Euro verurteilt. Zudem wurde der 22-Jährige von der für ihn zuständigen Ausländerbehörde zur Aufenthaltsermittlung gesucht. Grund dafür war, dass der Mann 2019, nach der Ablehnung seines Asylantrages, verschwand. Da die Person die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde sie durch die Bundespolizei festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Nach Verbüßung der Ersatzfreiheitstrafe von 110 Tagen, muss sich der Mann unverzüglich bei seiner Ausländerbehörde melden.

