Polizei Aachen

POL-AC: Ohne Führerschein in geklautem Auto unterwegs

Aachen

In der vergangenen Nacht (17.02.2020, 00.45 Uhr) wollte eine Streife einen Pkw in der Schloss-Rahe-Straße kontrollieren. Dieser war zuvor deutlich zu schnell abgebogen und hatte dadurch die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Als die Beamten das Blaulicht einschalteten, gab der Wagen Gas. Nach einer kurzen Verfolgung überlegte es sich der Fahrer offenbar anders. In der Schlossparkstraße bremste er das Fahrzeug abrupt ab und setzte die Flucht zu Fuß fort.

Der Sprint wurde schließlich jäh durch den rutschigen Bodenbelag auf einem Spielplatz nahe der Schlossweiherstraße beendet. Der bereits mit Haftbefehl gesuchte Mann, ein polizeibekannter 33-Jähriger, wurde vorläufig festgenommen.

Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Wagen im Dezember letzten Jahres geklaut wurde und mit falschen Kennzeichen versehen war. Es überraschte nur wenig, dass der Mann auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Gleich mehrere Strafverfahren, u.a. wegen Diebstahl und Fahren ohne Fahrerlaubnis, wurden gegen ihn eingeleitet. (am)

