Polizei Aachen

POL-AC: Drei Geschäftseinbrüche nachgewiesen - Tatverdächtiger sitzt in U-Haft

Aachen (ots)

In den vergangenen Wochen ereigneten sich in der Aachener Innenstadt eine Vielzahl von Geschäftseinbrüchen. Wie wir bereits gestern (13.02.2020) berichteten, konnte ein Tatverdächtiger auf frischer Tat in der Nähe des Kugelbrunnens angetroffen und festgenommen werden. Intensive Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben, dass dieser für insgesamt drei gleichgelagerte Delikte (u.a. Einbrüche in Parfümerien) in Frage kommt. Der 35-jährige Tatverdächtige sitzt nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an. (fp)

