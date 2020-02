Polizei Aachen

POL-AC: Tatverdächtiger nach versuchtem Einbruch in Parfümerie festgenommen

Aachen (ots)

Heute Morgen (13.02.2020) gegen 4.30 Uhr versuchte ein 35-jähriger Mann, die bereits durch einen vorangegangenen Einbruchdiebstahl notverglaste Schaufensterscheibe einer Parfümerie auf der Adalbertstraße gewaltsam zu öffnen und Gegenstände aus der Schaufensterauslage zu stehlen. Im Geschäft befand sich zu diesem Zeitpunkt ein Wachmann, der den Vorfall beobachtete und die Polizei informierte. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen in der Nähe des Kugelbrunnens fest. Der polizeibekannte Aachener gab die Tat noch vor Ort zu. Ermittlungen, ob er auch für andere Geschäftseinbrüche in der Vergangenheit in Frage kommt, laufen. (fp)

