Polizei Duisburg

POL-DU: Ruhrort: Radfahrer bei Unfall mit Lkw verletzt

Duisburg (ots)

Am Dienstagnachmittag (30. Juni, gegen 15:20 Uhr) fuhr ein Lkw auf der Ruhrorter Straße in Höhe der Mercatorinsel einen Fahrradfahrer (51) an. Der Lastwagenfahrer (ebenfalls 51) hat den Mann auf dem Radweg beim rechts Abbiegen zum Container-Terminal übersehen. Der Radfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen: Das Fahrrad verkeilte sich unter dem Sattelauflieger, der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Er kam vorsorglich mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

