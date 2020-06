Polizei Duisburg

POL-DU: Großenbaum: Betrügerischer Anruf lockt mit Gewinnspiel-Sieg - 33-jähriger Täter gefasst

Duisburg (ots)

Eine 94-jährige Anwohnerin der Straße Am Golfplatz hat am Samstag (27.Juni, 12:30 Uhr) einen Anruf erhalten, dass sie bei einem Gewinnspiel Geld gewonnen habe. Nach einer Zahlung von 3.000 Euro Gebühren, sollte sie ihren Gewinn erhalten. Die Anruferin meldete sich wenig später erneut und kündigte an, dass ein Kurier die Summe abholen würde. Als ein 33-Jähriger an der Wohnungstür der Seniorin erschien, erwarteten ihn bereits Polizeibeamte. Den Täter erwartet nun eine Strafanzeige wegen versuchten Betruges.

Ein Bekannter der vermeintlichen Gewinnerin hatte die Polizei verständigt, weil ihm der Anruf merkwürdig vorkam.

Die Polizei Duisburg rät: Informieren sie uns, wenn sie oder Bekannte einen Anruf erhalten, in dem sie aufgefordert werden, Gebühren zu bezahlen um einen Gewinn aus einem Glücksspiel zu bekommen. Hinter diesen Anrufen stecken Betrüger, die häufig Senioren überrumpeln und so versuchen, sich selbst zu bereichern. Bleiben sie misstrauisch!

