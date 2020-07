Polizei Duisburg

POL-DU: Hüttenheim: Motorradfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Duisburg (ots)

Am Dienstag (30. Juni, 10:10 Uhr) ist ein 23-Jähriger mit seinem Transporter in Höhe des Klettenweges mit einem Motorradfahrer zusammengestoßen. Der 61-jährige Kradfahrer stürzte und verletzte sich lebensgefährlich. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus, in dem er sofort operiert wurde. Es besteht aktuell akute Lebensgefahr. Laut Zeugenaussagen soll der Transporter-Fahrer bei Rot in den Kreuzungsbereich gefahren sein. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme, an der auch ein Sachverständiger beteiligt war, haben die Polizisten die Mannesmannstraße in Höhe Tor 2 gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell