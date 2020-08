Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Gegenstand fällt während der Fahrt auf Frontscheibe; Sindelfingen: Unklarer Unfallhergang

Ludwigsburg (ots)

Leonberg-Eltingen: Gegenstand fällt während der Fahrt auf Frontscheibe

Mit Schrecken und Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro davon gekommen ist eine 45-Jährige BMW-Fahrerin am Mittwoch kurz nach 14.00 Uhr in Eltingen. Als sie mit ihrem Pkw auf der Römerstraße unter der Fußgängerüberführung durchfuhr, prallte ein bislang unbekannter Gegenstand auf ihre Frontscheibe, sodass diese beschädigt wurde. Möglicherweise hat ein bislang unbekannter Täter den Gegenstand von der Fußgängerüberführung geworfen. Eine polizeiliche Fahndung blieb ohne Ergebnis. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, in Verbindung zu setzen.

Sindelfingen: Unklarer Unfallhergang

Am Donnerstagmorgen gegen 06.05 Uhr kollidierten in der Sindelfinger Benzstraße im Einmündungsbereich zwischen Gebäude 64 und 80 zwei Fahrzeuge miteinander. Ein 22-jähriger BMW-Fahrer fuhr auf der Benzstraße in Richtung Calwer Straße, ein 52-jähriger Peugeot-Fahrer fuhr gleichzeitig auf der Benzstraße von der Calwer Straße kommend. Im ampelgeregelten Einmündungsbereich kam es zur Kollision. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Da die Unfallursache und der Unfallhergang bislang nicht geklärt werden konnten, bittet die Polizei mögliche Zeugen, sich beim Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, zu melden.

