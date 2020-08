Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Motorradfahrer bei Unfall mit PKW schwer verletzt

Ratzeburg (ots)

28. August 2020 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 27.08.2020 - Sirksfelde

Am 27. August 2020 kam es gegen 17:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Sirksfelde, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen befuhr ein 17-Jähriger aus dem Bargteheider Umland mit seinem Honda-Leichtkraftrad die Hauptstraße in Sirksfelde in Richtung Wentorf (A.S.). Zeitgleich fuhr ein 45-jähriger Mann aus dem Amt Sandesneben mit einem VW Caddy auf der Dorfstraße in Richtung Schulstraße. Als er die Hauptstraße kreuzte, konnte der Leichtkraftrad-Fahrer nicht mehr ausweichen, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der 17-Jährige stürzte und zog sich schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Der Caddy-Fahrer erlitt einen leichten Schock.

Die Polizei Sandesneben hat in dem Fall die Ermittlungen übernommen.

