Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Vorfahrt missachtet;

Ludwigsburg (ots)

Sindelfingen: Vorfahrt missachtet

Ein 48-jähriger Opel-Fahrer fuhr am Donnerstag gegen 18.00 Uhr von der A 81 in Fahrtrichtung Singen an der Anschlussstelle Sindelfingen-Ost von der Autobahn ab und wollte anschließend nach links auf die Landesstraße 1182 abbiegen. Vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah er einen auf der L 1182 aus Richtung Sindelfingen kommenden 37-jährigen VW-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge auf der L 1182. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 19.000 Euro.

Herrenberg: Einbruch in Fahrradladen

Ein bislang unbekannter Täter ist zwischen Mittwoch 14.00 Uhr und Donnerstag 09.15 Uhr in einen Geschäft in der Spitalgasse in Herrenberg eingebrochen. Der Unbekannte hat Bargeld sowie ein Elektrofahrrad mitgenommen. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-138, in Verbindung zu setzen.

