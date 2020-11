POL-OS: Osnabrück - Hochwertiges E-Mountainbike gestohlen

Polizeiinspektion Osnabrück

Am Konrad-Adenauer-Ring, zwischen der Straße "Pottgraben" und der Niedersachsenstraße, entwendeten Unbekannte ein auffälliges E-Mountainbike der Marke Cube, Modell Epo. Das 29-Zoll-Fahrrad stand unter einem Vordach, als sich der oder die Täter zwischen dem 31.10.2020, 17 Uhr, und dem 01.11.2020, 12 Uhr, an dem Schloss zu schaffen machten und das Mountainbike mitnahmen. Auffällig an dem Fahrrad ist das Design (mattschwarz-blau) sowie ein in der Sattelstange verbauter Akku. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Mountainbikes geben können, melden sich bitte bei der Osnabrücker Polizei, Telefon 0541/327-2115 oder 327-3240.

