Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: BAB bei Holdorf: Drogen in der Unterhose und keine Fahrerlaubnis

OsnabrückOsnabrück (ots)

Die Kontrolle eines Pkw durch die Autobahnpolizei Osnabrück endete am Sonntagmittag mit weitreichenden Konsequenzen für den 28-jährigen Fahrer. Der aus Witten (NRW) stammende Mann fiel während der Kontrolle auf der A1 bei Holdorf mit bemerkenswert guter Laune auf. Auf Nachfrage der Beamten räumte er ein, am Vorabend Marihuana konsumiert zu haben, was die Entnahme einer Blutprobe zur Feststellung der Verkehrstüchtigkeit zur Folge hatte. Da der Mann zudem aktuell ein sechsmonatiges Fahrverbot in Deutschland hatte, erwartet ihn hierfür ein weiteres Strafverfahren. Im weiteren Verlauf der Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass gegen den Westfalen ein Haftbefehl wegen eines anderen Verkehrsdeliktes bestand. Das war aber noch nicht das Ende der Fahnenstange: Da der Mann auffällig nach Marihuana roch, durchsuchten die Beamten die Person und fanden in der Unterhose eine geringe Menge der Droge. Da der 28-Jährige dem offenen Haftbefehl durch Zahlung einer Geldstrafe entgehen konnte, wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt und im Anschluss durch seinen Arbeitgeber von der Wache der Autobahnpolizei abgeholt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell