Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Diebstahl aus PKW

Fahrradtasche entwendet

Emmerich (ots)

Nur etwa fünf Minuten, in denen ein unverschlossener Wagen unbeaufsichtigt war, nutzen unbekannte Täter am Donnerstag (6. August 2020) gegen 17:15 Uhr, um eine Fahrradtasche vom Beifahrersitz zu stehlen. Der Wagen stand auf der Duvendahlstraße. In der Fahrradtasche befanden sich unter anderem eine Geldbörse und ein Smartphone der Marke Samsung. Zeugenhinweise bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 7830. (cs)

